«Вкусно — и точка» для безопасности временно закрыла рестораны в Белгороде

«Вкусно — и точка» объявила о временном закрытии ресторанов в Белгороде

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» временно закрыла свои объекты в Белгороде. Город и область регулярно подвергаются обстрелам ВСУ

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» временно закрыла объекты в Белгороде, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Для обеспечения безопасности сотрудников и гостей компания временно закрыла предприятия сети в Белгороде», — сообщили там.

Во «Вкусно — и точка» заверили, что все сотрудники продолжат получать заработную плату в соответствии с действующим законодательством.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня в 12:21 мск писал, что в Белгородском районе после воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительной информации, пострадали три человека. Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до четырех.

Вечером глава региона отметил, что всего в Белгороде за прошедшие сутки в результате трех массированных обстрелов ВСУ пострадали шесть человек. Погибших нет. Различные повреждения получили 26 квартир в девяти многоквартирных домах, 19 частных домов, 27 хозяйствующих субъектов и один социально значимый объект.

С 2022 года Белгородская область находится под обстрелами и атаками дронов со стороны ВСУ. В последнее время такие случаи участились. По данным Гладкова, за неделю в результате обстрелов украинских войск в Белгородской области погибли 16 мирных жителей и 98 пострадали. Грайворонский округ Белгородской области, по словам губернатора, обесточен в результате обстрела ВСУ сегодня утром.

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В связи с этим Гладков объявил сегодня об эвакуации порядка 9 тыс. детей в другие регионы. «Сейчас планируем вывоз порядка 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. 22 [марта] 1,2 тыс. детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу. Дальше Ставропольский край. Система выстроена», — уточнил он.