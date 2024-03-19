 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

«Вкусно — и точка» объявила о временном закрытии ресторанов в Белгороде

«Вкусно — и точка» для безопасности временно закрыла рестораны в Белгороде
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» временно закрыла свои объекты в Белгороде. Город и область регулярно подвергаются обстрелам ВСУ
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» временно закрыла объекты в Белгороде, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Для обеспечения безопасности сотрудников и гостей компания временно закрыла предприятия сети в Белгороде», — сообщили там.

Во «Вкусно — и точка» заверили, что все сотрудники продолжат получать заработную плату в соответствии с действующим законодательством.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня в 12:21 мск писал, что в Белгородском районе после воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительной информации, пострадали три человека. Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до четырех.

Вечером глава региона отметил, что всего в Белгороде за прошедшие сутки в результате трех массированных обстрелов ВСУ пострадали шесть человек. Погибших нет. Различные повреждения получили 26 квартир в девяти многоквартирных домах, 19 частных домов, 27 хозяйствующих субъектов и один социально значимый объект.

Три человека пострадали при воздушной атаке в Белгородской области
Политика
Фото:Яндекс.Карты

С 2022 года Белгородская область находится под обстрелами и атаками дронов со стороны ВСУ. В последнее время такие случаи участились. По данным Гладкова, за неделю в результате обстрелов украинских войск в Белгородской области погибли 16 мирных жителей и 98 пострадали. Грайворонский округ Белгородской области, по словам губернатора, обесточен в результате обстрела ВСУ сегодня утром.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

В связи с этим Гладков объявил сегодня об эвакуации порядка 9 тыс. детей в другие регионы. «Сейчас планируем вывоз порядка 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. 22 [марта] 1,2 тыс. детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу. Дальше Ставропольский край. Система выстроена», — уточнил он.

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

Из Белгорода и области вывезут 9 тыс. детей из-за обстрелов ВСУ

Генсек НАТО Столтенберг прибыл в Ереван

Как эвакуировали попавших под лавину туристов на Камчатке. Видео

Путин запланировал несколько международных визитов. Подробности

Стало известно, в какой стране перестанут работать карты «Мир»

Новые автомобили подорожают на 25%. Когда и с чем это связано

Для владельцев смартфонов на Android приготовили важное изменение

Кого освободят от пеней при оплате ЖКХ. Список

10 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?
Авторы
Теги
Георгий Смирнов, Анна Захарова
питание Белгород Белгородская область
Материалы по теме
В зоопарке Белгорода при обстреле погибла ручная кенгуру Гранди
Общество
Количество раненых при обстреле Белгородского района достигло четырех
Политика
Три человека пострадали при воздушной атаке в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 100,1 (-0,14) Инвестиции, 16:40 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 92,22 (+0,24) Инвестиции, 16:40
Как новый квартал «Красный Октябрь» впишется в исторический ландшафт РБК и Красный Октябрь, 19:45
МИД понадеялся, что арест корейца не повлияет на отношения с Сеулом Политика, 19:40
Каллас заявила о путанице со словами Макрона об отправке войск на Украину Политика, 19:38
«Вкусно — и точка» объявила о временном закрытии ресторанов в Белгороде Бизнес, 19:28
В Германии служащего бундесвера обвинили в шпионаже в пользу России Политика, 19:24
«Спартак» второй раз проиграл «Металлургу» в 1/4 финала плей-офф КХЛ Спорт, 19:20
Вучич поздравил Путина и передал ему послание Политика, 19:14
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Шольц назвал «смешными» дискуссии о передаче Украине ракет TAURUS Политика, 19:07
Соболенко сыграет на турнире в Майами, несмотря на гибель бойфренда Спорт, 19:06
К операции на руднике «Пионер» присоединятся спасатели из Кузбасса Общество, 19:03
Умер Василий Уткин Спорт, 19:00
Падение спроса не приведет к банкротствам застройщиков. Прогноз «Дом.РФ» Недвижимость, 18:46
Иностранных туристов будут завлекать в Россию под брендом Discover Russia Общество, 18:31
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 18:30