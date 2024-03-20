Из-за обстрела частично без света остался поселок в Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
«Краснооктябрьский Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Всего насчитали пять прилетов», — написал он.
В результате атаки повреждена линия электропередачи, поселок частично остался без электричества. Аварийные бригады приступят к ремонту, когда ситуация стабилизируется.
Курская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. В Курске были перебои с электроснабжением из-за падения ракеты С-200 в центре города, в ночь на 20 марта подачу электричества восстановили.
Ночью также был обстрел села Гуево. Никто не пострадал, в трех домах выбиты окна, разрушены заборы, повреждена ЛЭП. Под обстрел несколько раз попало село Тёткино, прилеты были в районе местного сахарного завода.
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