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ФСИН сообщила о возобновлении доступа заключенных к видеозвонкам

ФСИН: видеозвонки предоставляются заключенным в штатном режиме
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российским заключенным доступны звонки по видеосвязи в штатном режиме, сообщила РБК Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

«Сообщаем, что в настоящее время осужденным к лишению свободы предоставляются телефонные разговоры с использованием видеосвязи в штатном режиме», — говорится в сообщении.

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Ранее, 23 января, член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева сообщила, что во все российские колонии поступило требование больше не предоставлять осужденным услуги видеосвязи «в целях недопущения совершения противоправных действий осужденных».

Поводом для запрета стал «некий инцидент, который произошел в мордовской колонии». «Но значит ли это, что нужно было отключать видеосвязь везде?» — написала она, добавив, что обратилась в Минюст.

Позднее Меркачевой ответили, что в ближайшее время видеозвонки вернут.

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ФСИН колония видеозвонки тюрьма
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