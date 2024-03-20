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Военная операция на Украине ,  
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ВТБ рекомендовал клиентам в Белгороде не посещать отделения банка

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк ВТБ рекомендует клиентам после усиления обстрелов Белгорода не посещать отделения банка и пользоваться онлайн-приложениями. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ВТБ.

«Все отделения банка работают по гибкому графику. Решение по их открытию мы принимаем исходя из оперативной обстановки. Все услуги банка доступны в наших онлайн-приложениях — мы рекомендуем нашим клиентам пользоваться ими без лишнего посещения офисов», — рассказали в пресс-службе банка «ВТБ».

Количество обстрелов Белгородской области резко выросло за последнюю неделю. 15 марта в Белгородской области более четырех раз за день объявляли режим ракетной опасности. 17 марта в Белгородской области за день сбили 16 дронов. Силы ПВО 19 марта сбили в Белгородской области десять снарядов РСЗО RM-70 Vampire и одну ракету «Точка-У».

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Фото:Минобороны РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 20 марта, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Также в Белгородском районе была днем ранее вечером была запущена сирена ракетной опасности. Было сбито 11 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет.

После усиления обстрелов власти решили, что школьники в приграничных районах Белгородской области, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе до конца недели уйдут на каникулы. Также не будут работать секции, а в колледжах и вузах студенты перейдут на дистанционное обучение, преподаватели будут вести занятия из дома.

В части Белгородской области школьники уйдут на досрочные каникулы
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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

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В Белгороде на фоне атак ВСУ ограничили работу учебных заведений и торговых центров. Торговые центры были закрыты в воскресенье и понедельник, 17 и 18 марта, а в школах и колледжах в понедельник и вторник, 18 и 19 марта, не было занятий, в том числе дистанционных.

Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» 19 марта объявила о временном закрытии ресторанов в Белгороде. Компания временно закрыла предприятия в Белгороде в связи с закрытием торговых центров, в которых расположены некоторые из них. Всего в Белгороде у компании работают четыре ресторана.

ВТБ рекомендовал клиентам в Белгороде не посещать отделения банка
ВТБ рекомендовал клиентам в Белгороде не посещать отделения банка

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Теги
Белгород обстрел ВТБ
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