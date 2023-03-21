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Священникам УПЦ закроют доступ к пещерам и храмам Киево-Печерской лавры

УПЦ: власти Украины с 21 марта ограничат доступ к пещерам Киево-Печерской лавры
С 21 марта попасть в пещеры и некоторые храмы Киево-Печерской лавры будет нельзя из-за работы комиссии по проверке сохранности «культурных ценностей». Накануне священники хотели встретиться с Зеленским из-за выселения монахов УПЦ
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Минкульт Украины предупредил священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), что с 21 марта доступ монахов к Ближним и Дальним пещерам Киево-Печерской лавры будет ограничен. Об этом сообщил глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент, его видеообращение опубликовано в Telegram церкви.

По словам Климента, власти Украины объяснили это работой комиссии Минкульта, которая устанавливает уровень сохранности «культурных ценностей», то есть мощей преподобных и других святынь.

По той же причине у монахов не будет доступа к Крестовоздвиженскому и Аннозачатьевскому храму, а также храму в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм). «То есть молитва в этих храмах будет невозможна», — говорится в сообщении. В УПЦ назвали решение Минкульта «беспрецедентным проявлением ограничения прав украинских верующих».

Днем 20 марта митрополит УПЦ МП Онуфрий и члены Священного синода приехали к офису президента Владимира Зеленского; они хотели добиться встречи с украинским лидером, чтобы донести свою позицию относительно ситуации с Киево-Печерской лаврой. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что такая встреча не была запланирована.

Территория Киево-Печерской лавры находится в ведении заповедника. 10 марта его администрация сообщила, что монахи мужского монастыря УПЦ должны покинуть территорию лавры до конца месяца из-за расторжения договора об аренде. В УПЦ МП разрыв договора аренды назвали ультиматумом, не имеющим юридических оснований. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Папе Римскому Франциску и Гутерришу с просьбой не допустить изгнания монахов из лавры. Франциск после этого заявил, что Россия и Украина должны уважать места религиозного поклонения.

После начала российской военной операции УПЦ объявила о ее полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви, осудив военные действия и позицию патриарха Кирилла, но украинские власти все равно считают ее пророссийской структурой. 19 января кабмин Украины внес в Верховную раду проект о запрете деятельности УПЦ в стране.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Киево-Печерская лавра УПЦ Украина
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