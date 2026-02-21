Лавров выразил соболезнования Китаю после гибели туристов на Байкале

Лавров подчеркнул, что расследование уже ведется, и Пекин незамедлительно уведомят о его результатах. Он также выразил надежду, что происшествие не повлияет на туристические обмены между странами

Фото: Прокуратура Иркутской области

Глава МИД России Сергей Лавров направил телеграмму с соболезнованиями министру иностранных дел Китая Ван И в связи с гибелью группы китайских туристов на озере Байкал. Об этом сообщил российский МИД.

«Министр выразил слова искреннего сочувствия родственникам погибших и надежду, что данный прискорбный инцидент не окажет негативного воздействия на позитивную динамику двусторонних туристических обменов», — сказано в заявлении.

Лавров подчеркнул, что компетентные органы уже расследуют произошедшее, и Пекин проинформируют о результатах незамедлительно.

По данным сервиса «Яндекс.Путешествия», Иркутскую область в 2025 году посетили почти 146 тысяч туристов из Китая — вдвое больше, чем годом ранее. Между Россией и Китаем с сентября 2025-го действует пробный безвизовый режим, он введен на год. С российской стороны для граждан Китая он был применен чуть позже — в декабре.

Автомобиль с туристами из Китая провалился под лед на Байкале и утонул 20 февраля. В машине находились девять человек — восемь, включая 14-летнего ребенка, были туристами. Одного пассажира удалось спасти, остальные туристы и водитель погибли.

Тела погибших уже достали из озера. Следственный комитет возбудил два уголовных дела — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК), и о халатности (ч. 3 ст. 293 УК). Перевозчик, который вез туристов, не был официально зарегистрирован.

Выживший турист находится в гостинице на базе отдыха «Звезда Байкала». Ее администратор, также китаец, рассказал РЕН ТВ, что его соотечественник до сих пор находится в шоковом состоянии, но ему уже лучше.

По словам собеседника РЕН ТВ, накануне ночью к месту происшествия приехали представители Генерального консульства Китая в Иркутске. Вечером 21 февраля они должны увезти выжившего китайского туриста и тела погибших в Иркутск.

На Байкале этой зимой произошел уже не один инцидент с провалом машины под лед. Так, 20 и 21 февраля на мысе Хобой, там же, где под лед провалились китайские туристы, Toyota Land Cruiser и автомобиль марки JAC Motors частично провалились под воду, всех людей из салонов спасли.

В начале февраля еще одна иномарка — Toyota Ractis — также провалилась под лед на Байкале. Погибли двое — 34-летний водитель автомобиля и 36-летняя пассажирка. В том же районе вблизи острова Ольхон в конце января первернулся «УАЗ» с туристами: он заехал в расщелину во льду. Одна женщина погибла.

«Напоминаю, что ледовая переправа на Ольхон пока не открыта. Выезд на лед опасен и категорически запрещен», — вновь предупредил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев после гибели группы туристов из Китая.