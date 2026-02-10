 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Два человека погибли в провалившейся под лед на озере Байкал иномарке

На озере Байкал Toyota Ractis провалилась под лед, погибли водитель и пассажир
Фото: СУ СК России по Иркутской области
Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Иркутской области иномарка провалилась под лед озера Байкал. Погибли два человека — 34-летний водитель автомобиля и 36-летняя пассажирка, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Трагедия произошла вечером 9 февраля. По предварительным данным, водитель Toyota Ractis выехал на лед озера Байкал и двигался по заливу Усть-Анга. В двух-трех километрах от берега — между бухтой «Ая» и деревней Усть-Анга Ольхонского района — иномарка ушла под воду.

На момент аварии в салоне автомобиля находились четыре человека. По информации регионального МВД, двум мужчинам удалось спастись — они самостоятельно выбрались из тонущей машины. 34-летний водитель иномарки и 36-летняя женщина утонули. Спасатели ищут тела погибших и решают вопрос о поднятии автомобиля, который находится на глубине около 700 метров.

В пресс-службе МВД уточнили, что в январе водителя Toyota Ractis лишили прав за езду в нетрезвом виде. Следователи проводят доследственную проверку по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России — причинение смерти по неосторожности двум лицам.

В Якутске два человека погибли в провалившейся под лед на Лене машине
Общество

В начале января три автомобиля с рыбаками провалились под лед в акватории Тавричанки во Владивостоке. По предварительным данным, людям удалось спастись. Одного из рыбаков достали из тонущей машины в последний момент.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Анастасия Карева
Иркутская область Байкал погибшие машина следователи
Материалы по теме
В Приморье мальчик провалился под лед и утонул
Общество
В Брянске катавшиеся на тюбинге дети провалились под лед
Общество
В Приморье три автомобиля с рыбаками провалились под лед
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
В палате адвокатов России умершего Генриха Падву назвали легендой Общество, 10:52
Два человека погибли в провалившейся под лед на озере Байкал иномарке Общество, 10:50
Увольнение из-за оценки ИИ. Как защитить свою работу от алгоритма Образование, 10:44
Пьяный житель Приморья ударил ножом в область сердца 11-летнюю дочь Общество, 10:41
McDonald's зарегистрировал в России свой товарный знак Бизнес, 10:39
Индекс гособлигаций Мосбиржи упал ниже 116 пунктов впервые с 5 ноября Инвестиции, 10:37
Пособницу покушения на генерала Алексеева объявили в розыск Политика, 10:32
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Минус $300 млрд. Чем может ответить IT-рынок на угрозу «ИИзации»Подписка на РБК, 10:30
ВТБ снизил минимальный первый взнос по рыночной ипотеке до 20,1% Финансы, 10:30
ИИ-помощник: как работает фен-стайлер, который сам делает укладку Стиль, 10:22
Момент приземления самолета на дорогу в США. Видео Общество, 10:19
Супруга Генриха Падвы назвала причину его смерти Общество, 10:19
Макрон сообщил о предложении лидерам ЕС возобновить диалог с Россией Политика, 10:10
Клишас назвал большой потерей смерть адвоката Генриха Падвы Общество, 10:09