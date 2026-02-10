Два человека погибли в провалившейся под лед на озере Байкал иномарке

На озере Байкал Toyota Ractis провалилась под лед, погибли водитель и пассажир

Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Иркутской области иномарка провалилась под лед озера Байкал. Погибли два человека — 34-летний водитель автомобиля и 36-летняя пассажирка, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Трагедия произошла вечером 9 февраля. По предварительным данным, водитель Toyota Ractis выехал на лед озера Байкал и двигался по заливу Усть-Анга. В двух-трех километрах от берега — между бухтой «Ая» и деревней Усть-Анга Ольхонского района — иномарка ушла под воду.

На момент аварии в салоне автомобиля находились четыре человека. По информации регионального МВД, двум мужчинам удалось спастись — они самостоятельно выбрались из тонущей машины. 34-летний водитель иномарки и 36-летняя женщина утонули. Спасатели ищут тела погибших и решают вопрос о поднятии автомобиля, который находится на глубине около 700 метров.

В пресс-службе МВД уточнили, что в январе водителя Toyota Ractis лишили прав за езду в нетрезвом виде. Следователи проводят доследственную проверку по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России — причинение смерти по неосторожности двум лицам.

В начале января три автомобиля с рыбаками провалились под лед в акватории Тавричанки во Владивостоке. По предварительным данным, людям удалось спастись. Одного из рыбаков достали из тонущей машины в последний момент.