Губернатор сообщил о погибших после провала машины под лед на Байкале

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

На Байкале автомобиль провалился под лед, предварительно, находившиеся в нем иностранные туристы погибли. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Автомобиль ушел под воду в районе мыса Хобой. Один турист сумел выбраться, местонахождение остальных и водителя устанавливают.

«Напоминаю, что ледовая переправа на Ольхон пока не открыта. Выезд на лед опасен и категорически запрещен», — подчеркнул Кобзев.

Возбуждено уголовное дело, прокуратура начала проверку.

По данным СК, автомобиль марки «УАЗ», перевозивший девятерых человек, восемь из которых — туристы из Китая, провалился под лед на озере днем 20 февраля.

Ведомство сообщило о возбуждении двух уголовных дел — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух или более лиц, а также о халатности.

Материал дополняется