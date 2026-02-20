Губернатор сообщил о погибших после провала машины под лед на Байкале
На Байкале автомобиль провалился под лед, предварительно, находившиеся в нем иностранные туристы погибли. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Автомобиль ушел под воду в районе мыса Хобой. Один турист сумел выбраться, местонахождение остальных и водителя устанавливают.
«Напоминаю, что ледовая переправа на Ольхон пока не открыта. Выезд на лед опасен и категорически запрещен», — подчеркнул Кобзев.
Возбуждено уголовное дело, прокуратура начала проверку.
По данным СК, автомобиль марки «УАЗ», перевозивший девятерых человек, восемь из которых — туристы из Китая, провалился под лед на озере днем 20 февраля.
Ведомство сообщило о возбуждении двух уголовных дел — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух или более лиц, а также о халатности.
Материал дополняется
