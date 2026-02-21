Перевозчик погибших на Байкале туристов из Китая не был зарегистрирован
Перевозчик семи китайских туристов, погибших в провалившемся под лед Байкала внедорожнике, не был официально зарегистрирован, сообщило агентство по туризму Иркутской области в своем телеграм-канале.
«Накануне на Байкале случилась трагедия, унесшая жизни семи человек. Уже известно, что перевозчик не был легально зарегистрирован», — говорится в сообщении.
Трагедия произошла 20 февраля — автомобиль с туристами из Китая утонул, попав в ледовый разлом. Группа пассажиров состояла из восьми человек, одного из которых удалось спасти.
Среди погибших был 14-летний ребенок.
Следственный комитет возбудил два дела — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерти двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса), и халатности (ч. 3 ст. 293).
