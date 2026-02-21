 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Следователи установили личности всех погибших на Байкале

Следователи установило личности всех погибших при затоплении автобуса на озере Байкал. Об этом «РИА Новости» и ТАСС сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Иркутской области.

«Установлены личности всех погибших. Следователями СК допрошен мужчина, которому удалось спастись», — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что выживший мужчина не пострадал и находится в удовлетворительном состоянии.

На Байкале туристы из Китая провалились под лед на автобусе
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

Автомобиль с туристами из Китая провалился под лед на Байкале 20 февраля. В салоне находились девять человек, восемь из них были туристами. Одного иностранца удалось спасти. Остальные туристы и водитель автобуса погибли.

На месте затопления автобуса спасатели обнаружили тела семерых погибших, среди них был один ребенок.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса) и халатности (ч. 3 ст. 293)

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Следственный комитет Байкал туристы Иркутская область
Материалы по теме
Среди погибших на Байкале китайских туристов был ребенок
Общество
На Байкале, где затонул автобус, найдены тела семерых человек
Общество
На Байкале туристы из Китая провалились под лед на автобусе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
В Амурской области нашли место крушения пропавшего вертолета Общество, 05:06
Суд назначил беседу по иску Тимура Иванова об отправке на спецоперацию Общество, 04:51
Axios узнал, что США рассматривают план убийства лидера Ирана и его сына Политика, 04:31
Следователи установили личности всех погибших на Байкале Общество, 04:25
Трамп назвал смешным решение Верховного суда об отмене пошлин Политика, 03:57
Fox News узнал, где пройдет допрос Клинтонов по делу Эпштейна Политика, 03:51
Белый дом сообщил, сколько будет действовать пошлина Трампа Политика, 03:36
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Трамп объявил о начале «процесса корректировки» после решения ВС Политика, 03:10
Трамп назвал сроки вступления в силу новых пошлин Политика, 03:07
Трамп подписал указ о пошлине в 10% «для всех стран» Политика, 02:42
Белгород и два округа дважды подверглись ракетному обстрелу ВСУ Политика, 02:30
Более 20 рейсов в московских аэропортах отменили из-за непогоды Общество, 02:19
IGN узнал об уходе на пенсию гендиректора Microsoft Gaming Спенсера Технологии и медиа, 01:57
В аэропорту Кирова ограничили полеты Политика, 01:29