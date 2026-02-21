Следователи установили личности всех погибших на Байкале
Следователи установило личности всех погибших при затоплении автобуса на озере Байкал. Об этом «РИА Новости» и ТАСС сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Иркутской области.
«Установлены личности всех погибших. Следователями СК допрошен мужчина, которому удалось спастись», — рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что выживший мужчина не пострадал и находится в удовлетворительном состоянии.
Автомобиль с туристами из Китая провалился под лед на Байкале 20 февраля. В салоне находились девять человек, восемь из них были туристами. Одного иностранца удалось спасти. Остальные туристы и водитель автобуса погибли.
На месте затопления автобуса спасатели обнаружили тела семерых погибших, среди них был один ребенок.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса) и халатности (ч. 3 ст. 293)
