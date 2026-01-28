 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
На Байкале перевернулся внедорожник с туристами, заехав в расщелину

На Байкале перевернулся внедорожник УАЗ с туристами, погибла женщина
Фото: Прокуратура Иркутской области
Фото: Прокуратура Иркутской области

Вблизи острова Ольхон на Байкале перевернулся автомобиль с туристами, результате погибла женщина, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

«По предварительным данным, водитель внедорожника «УАЗ», перевозивший туристов, заехал в расщелину во льду, в результате машина перевернулась. От полученных травм женщина скончалась на месте до приезда бригады медиков», — написала пресс-служба. Остальные пассажиры не пострадали, сообщили очевидцы.

Полицейские и следователи выясняют все обстоятельства аварии.

В Иркутской области завели дело после аварии с автобусом
Общество
Фото:Прокуратура Иркутской области

Двумя днями ранее пассажирский автобус попал в ДТП с легковым автомобилем в районе хутора Семигорский в Новороссийске. Он столкнулся с машиной, а после съехал в кювет. Внутри автобуса оказались заблокированы 22 пассажира и водитель. Пострадавших, по предварительной информации, нет. 

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

