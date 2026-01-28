На Байкале перевернулся внедорожник с туристами, заехав в расщелину
Вблизи острова Ольхон на Байкале перевернулся автомобиль с туристами, результате погибла женщина, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
«По предварительным данным, водитель внедорожника «УАЗ», перевозивший туристов, заехал в расщелину во льду, в результате машина перевернулась. От полученных травм женщина скончалась на месте до приезда бригады медиков», — написала пресс-служба. Остальные пассажиры не пострадали, сообщили очевидцы.
Полицейские и следователи выясняют все обстоятельства аварии.
Двумя днями ранее пассажирский автобус попал в ДТП с легковым автомобилем в районе хутора Семигорский в Новороссийске. Он столкнулся с машиной, а после съехал в кювет. Внутри автобуса оказались заблокированы 22 пассажира и водитель. Пострадавших, по предварительной информации, нет.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN
Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США
Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко
Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России
Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России