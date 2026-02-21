 Перейти к основному контенту
На Байкале шесть человек спасли из двух частично затонувших машин

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
На озере Байкал Иркутской области частично затонули две машины, в них находилось шесть человек, сообщило региональное управление МЧС во «ВКонтакте»

Два человека, женщина с ребенком, застряли в 5 км от берега на машине марки Toyota Land Cruiser. Их обнаружили сотрудники поисковых служб на мысе Хобой, где под лед провалились семь китайских туристов. Застрявших эвакуировали, а машину извлекли с помощью лебедки.

На следующий день автомобиль марки JAC Motors частично ушел под воду задними колесами. Четверо отдыхающих, находившихся в салоне, не смогли самостоятельно выбраться. Их эвакуировали.

Перевозчик погибших на Байкале туристов из Китая не был зарегистрирован
Общество
Фото:прокуратура Иркутской области

20 февраля автомобиль с туристами из Китая попал в ледовый разлом и утонул. Группа пассажиров состояла из восьми человек, одного из которых удалось спасти. Среди погибших был 14-летний ребенок.

Следственный комитет возбудил два дела — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерти двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса), и халатности (ч. 3 ст. 293).

