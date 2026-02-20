На Байкале туристы из Китая провалились под лед на автобусе
Автомобиль с туристами из Китая провалился под лед на Байкале и утонул, сообщили РБК в следственном комитете по Иркутской области.
Группа туристов состояла из восьми человек. Одного из них спасли. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале сообщил, что остальные туристы и водитель, по предварительным данным, погибли.
«Днем 20 февраля на озере Байкал в районе мыса Хобой под лед провалился автомобиль марки «УАЗ», перевозивший девять человек. По предварительным данным, в результате происшествия есть погибшие», — рассказали следователи.
Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух или более лиц, а также о халатности.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники полиции и МЧС. Свидетелей трагедии допрашивают. Прокуратура региона организовала проверку и контролирует уголовное дело. Местонахождение водителя автобуса и туристов уточняется.
28 января вблизи острова Ольхон на Байкале перевернулся автомобиль с туристами, в результате чего погибла женщина. УАЗ также заехал в расщелину на льду. Остальные пассажиры не пострадали. Полиция и следствие выясняют все обстоятельства аварии.
