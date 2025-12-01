Путин подписал указ о безвизовом режиме с Китаем
Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде граждан КНР в Россию. Документ размещен на портале публикования государственных актов.
Указ устанавливает, что до 14 сентября 2026 года граждане Китая могут въезжать в Россию без визы по обычному паспорту и находиться в стране до 30 дней в туристических, гостевых или деловых целях, а также для участия в различных мероприятиях или транзитного проезда. Упрощенный порядок не распространяется на тех, кто въезжает для работы, обучения, проживания или международных автоперевозок (включая водителей, членов экипажей, экспедиторов и переводчиков).
Указ вступает в силу со дня подписания.
Первым безвизовый режим с Россией ввел Китай в качестве эксперимента, который продлится год. Решение КНР вступило в силу 15 сентября. В указе Путина записан тот же срок, который установил для себя Китай — до 14 сентября 2026 года. Россияне могут находиться в КНР без визы в течение 30 дней «в деловых, туристических, экскурсионных целях, для посещения родственников и друзей или в рамках обмена».
15 сентября в АТОР сообщили, что ни один россиянин не получил отказ во въезде в КНР. О некоторых случаях отказов сообщили позже. Так, TourDom узнал, что гражданина России не пустили на территорию Китая из-за нечетких отметок в заграничном паспорте о посещении Турции. В АТОР сообщили, что россиянам, у которых в паспорте были обозначены ВНЖ в Турции, могли отказать во въезде в КНР и ранее — при наличии визовых ограничений.
В ноябре телеграм-канал Baza сообщил об усилении досмотров на китайской границе, случаях изъятия у российских туристов вещей и лекарств, купленных в Китае. Туроператор «Спектрум» объяснил РБК, что задержки носят «организационный характер» и обусловлены большим пассажиропотоком в связи с введением безвиза. Ситуация должна нормализоваться, когда Китай адаптирует инфраструктуру и оптимизирует процедуры, считает туроператор.
