Возвращение Трампа в Белый дом
0

Times узнала, что Британия не дала США свои базы для удара по Ирану

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Британия не разрешила США использовать свои базы для атак на Иран, пишет Times. Несмотря на это, ранее Лондон перебросил свои истребители на базы в Катаре и на Кипре из-за роста напряженности на Ближнем Востоке

Лондон не разрешил президенту США Дональду Трампу использовать британские базы для ударов по Ирану, сообщает The Times со ссылкой на источники.

Британские власти опасаются, что это будет нарушением международного права, которое не делает различий между государством, осуществляющим атаку, и теми, кто ее поддерживает, говорится в статье.

По данным издания, Белый дом разрабатывает подробные военные планы удара по Ирану, предусматривающие использование как авиабазы Диего-Гарсия на архипелаге Чагос (который Британия передала Маврикию, но сохранила контроль над базой США), так и Фэрфорда в английском Глостершире, где базируется американский флот тяжелых бомбардировщиков. В соответствии с заключенными соглашениями, эти базы могут использоваться только для тех военных операций США, которые предварительно были согласованы с британским правительством.

Из-за отказа Лондона предоставлять свои базы глава Белого дома ранее отозвал свою поддержку сделки британского премьера Кира Стармера о передаче архипелага Чагос под юрисдикцию Маврикия, говорится в статье. Американский лидер в январе назвал эту инициативу глупостью и «актом полной слабости».

В начале февраля Лондон сам перебросил истребители F‑35B на базу Акротири на Кипре для усиления обороны на фоне роста напряженности вокруг Ирана. До этого, в январе, четыре Typhoon из совместной англо-катарской эскадрильи № 12 были направлены в Катар по просьбе Дохи, обеспокоенной ростом напряжения в регионе.

Лавров предупредил о риске ядерного инцидента после ударов США по Ирану
Политика
Фото:U.S. Navy / Getty Images

В отношениях США и Ирана в последние месяцы усилилась напряженность, но в феврале стороны возобновили переговоры по иранской ядерной проблеме. После переговоров сторон в Женеве 17 февраля американская сторона охарактеризовала встречу как «гамбургер, набитый ничем».

Ранее The New York Times со ссылкой на источники в израильском Минобороны писала, что Израиль активно готовится к совместному с США удару по Ирану, однако окончательное решение по атаке пока не принято. Пока расчеты израильских военных предусматривают нанесение массированного удара в течение нескольких дней, чтобы Иран пошел на уступки на переговорах.

Источники CBS News, в свою очередь, утверждают, что американская армия готова нанести удар уже в эту субботу, 21 февраля. Собеседник Axios из числа советников Трампа оценил вероятность прямого столкновения Ирана и США в ближайшие недели в 90%.

