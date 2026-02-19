Трамп заявил, что мир узнает что будет с Ираном через 10 дней

По его словам, если сделка с Ираном не состоится, то «произойдут плохие вещи». О том, достигнут ли стороны соглашения, мир узнает в ближайшие 10 дней, сказал Трамп

Мир узнает, что будет с Ираном в ближайшие 10 дней, заявил американский президент Дональд Трамп на первом заседании «Совета мира», посвященном Газе.

«Сейчас настало время для Ирана присоединиться к нам на пути, который завершит то, что мы делаем. И если они присоединятся к нам — это будет прекрасно. Если не присоединятся — тоже прекрасно. Но это будет совсем иной путь. Они не могут продолжать угрожать стабильности всего региона, и они должны заключить сделку <...> Если не случится — значит, не случится. Но произойдут плохие вещи», — сказал он.

Трамп уточнил, что США определят свои следующие шаги в течение 10 дней, если Иран не согласится на ядерную сделку.

«Возможно, нам придется пойти дальше, а может быть, и нет. Может быть, мы заключим сделку. Вы узнаете об этом, вероятно, в ближайшие 10 дней», — заявил президент США (цитата по The Wall Street Journal, WSJ).

WSJ со ссылкой на официальных лиц сообщает, что Трамп еще не принял решения отдать приказ о нападении. По их данным, он рассматривает несколько вариантов: недельная кампании ударов для принуждения к смене режима или волны атак меньшего масштаба по правительственным и военным объектам Ирана.

Некоторые американские чиновники и аналитики предупреждают, что такие удары спровоцируют ответный удар Ирана, что, возможно, втянет США в более широкую войну на Ближнем Востоке.

Как пишет издание, ожидается, что Иран представит свою позицию на переговорах в течение двух недель, хотя установленный Трампом 10-дневный срок может подтолкнуть Тегеран к более быстрому принятию решения.

В отношениях США и Ирана в последние месяцы усилилась напряженность, но в феврале стороны возобновили переговоры по иранской ядерной проблеме. После переговоров сторон в Женеве 17 февраля американская сторона охарактеризовала встречу как «гамбургер, набитый ничем».

The New York Times, ссылаясь на источники в израильском Министерстве обороны, сообщила, что Израиль активно готовится к совместному с США военному удару по Ирану, но окончательное решение о проведении атаки пока не принято. По данным израильских военных, планируется нанести массированный удар в течение нескольких дней, с целью вынудить Иран пойти на уступки в ходе переговоров.

В то же время, CBS News утверждает, что американская армия готова к удару уже в эту субботу, 21 февраля. Советник Трампа, с которым общался Axios, оценил вероятность прямого военного столкновения между Ираном и США в ближайшие недели в 90%.