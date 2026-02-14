 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Рубио назвал условие встречи Трампа с верховным лидером Ирана

Рубио: Трамп готов встретиться с верховным лидером Ирана при его желании
Трамп был бы готов провести личную встречу с верховным лидером Ирана, если будет соответствующий запрос из Тегерана, заявил Рубио. Год назад Хаменеи отказался от контактов с Вашингтоном
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Alex Brandon / Reuters)

Президент США Дональд Трамп готов провести встречу с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, если тот сам захочет этого, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью Bloomberg

Государствам необходимо взаимодействовать друг с другом, сказал глава Госдепа и назвал Трампа президентом, «который готов встретиться с кем угодно».

«Я достаточно уверен, что, если бы аятолла завтра заявил о желании встретиться с президентом Трампом, президент встретился бы с ним не потому, что согласен с аятоллой, а потому, что считает, что именно так нужно решать мировые проблемы», — сказал Рубио.

Год назад президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что считает необходимым вести переговоры с США, однако против этого выступил Хаменеи, а глава государства не может перечить его воле. Верховный лидер Ирана подчеркивал, что Тегеран не пойдет на переговоры с теми, кто навязывает их для того, чтобы удовлетворить собственные интересы.

В начале февраля 2026-го Трамп заявил, что верховному лидеру Ирана «следует беспокоиться». Американский лидер пригрозил Тегерану, что США сделают «очень плохие вещи», если исламская республика решит возобновить ядерную программу.

Трамп назвал смену власти в Иране «лучшим исходом»
Политика
Фото:Al Drago / Getty Images

Вооруженные силы США готовятся к проведению военной операции против Ирана, которая может длиться неделями, писал Reuters. В середине февраля США отправили к берегам Ирана второй авианосец. По данным Axios, ему понадобится три-четыре недели, чтобы добраться к пункту назначения вместе с авианосной ударной группой.

Как считает Трамп, смена власти в Иране стала бы наилучшим развитием событий. Он также призвал Тегеран «заключить сделку», чтобы избежать атаки со стороны Штатов.

7 февраля в Омане прошли переговоры между Ираном и США по ядерной программе. Стороны оценили их положительно и договорились о новых консультациях, однако между ними остались разногласия. Глава иранского МИДа Аббас Арагчи заявил, что страна продолжит обогащать уран в мирных целях, как делает это сейчас, и не примет политику «нулевого обогащения».

