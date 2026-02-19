CBS узнал о готовности военных США к удару по Ирану в субботу
Американская армия готова нанести удар по Ирану в эту субботу, 21 февраля, но президент США Дональд Трамп пока не принял окончательное решение, пишет CBS News со ссылкой на источники.
Ведутся «динамичные и непрерывные» обсуждения: Белый дом взвешивает «риски эскалации и политические и военные последствия сдержанности», говорится в материале.
В течение следующих трех дней Пентагон временно переводит часть военного контингента с Ближнего Востока — в основном в Европу или обратно в США. Это свидетельствует о подготовке к военной операции, но еще не значит, что она неизбежна, отметил один из источников.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила на брифинге в Белом доме, что существует «множество причин и аргументов в пользу удара по Ирану», но дипломатия всегда является первым выбором президента США Дональда Трампа.
Левитт напомнила, что администрация США провела «очень успешную операцию в июне, направленную против ядерных объектов Ирана». «Ирану было бы очень разумно заключить сделку с президентом Трампом и его администрацией», — подчеркнула она.
Ранее Axios со ссылкой на одного из советников Трампа сообщил, что прямое столкновение с вероятностью 90% может начаться в ближайшие недели.
Материал дополняется
