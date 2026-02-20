Трамп заявил, что рассматривает вариант ограниченного удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить Тегеран заключить сделку, заявил республиканец журналистам, пишет The New York Times.
«Думаю, я могу сказать, что рассматриваю это», — сказал он.
До этого американские чиновники в разговоре с The Washington Post заявили, что Вашингтон готов начать широкомасштабную атаку на Иран, несмотря на риск затяжной войны.
Сам Трамп на этой неделе пообещал, что мир узнает, что будет с Ираном, в ближайшие десять дней. Он пригрозил, что, если Тегеран не пойдет на сделку, «произойдут плохие вещи».
CBS News писал, что американские военные готовы к удару уже в эту субботу, 21 февраля. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, есть «множество причин и аргументов в пользу удара по Ирану», но Трамп, в первую очередь, выбирает дипломатию. Она напомнила, что Вашингтон провел «очень успешную операцию в июне, направленную против ядерных объектов Ирана», и предупредила, что «было бы очень разумно», если Тегеран пойдет на сделку.
Материал дополняется
