Политика⁠,
0

Трамп заявил, что рассматривает вариант ограниченного удара по Ирану

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить Тегеран заключить сделку, заявил республиканец журналистам, пишет The New York Times.

«Думаю, я могу сказать, что рассматриваю это», — сказал он.

До этого американские чиновники в разговоре с The Washington Post заявили, что Вашингтон готов начать широкомасштабную атаку на Иран, несмотря на риск затяжной войны.

Сам Трамп на этой неделе пообещал, что мир узнает, что будет с Ираном, в ближайшие десять дней. Он пригрозил, что, если Тегеран не пойдет на сделку, «произойдут плохие вещи».

CBS News писал, что американские военные готовы к удару уже в эту субботу, 21 февраля. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, есть «множество причин и аргументов в пользу удара по Ирану», но Трамп, в первую очередь, выбирает дипломатию. Она напомнила, что Вашингтон провел «очень успешную операцию в июне, направленную против ядерных объектов Ирана», и предупредила, что «было бы очень разумно», если Тегеран пойдет на сделку.

CBS узнал, какую сделку Иран предложил США для решения ядерной проблемы
Политика
Фото:Majid Saeedi / Getty Images

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп США Иран
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
