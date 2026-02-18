 Перейти к основному контенту
0

Axios узнал об оценке в 90% вероятности столкновения США с Ираном

Прямое столкновение между Ираном и США с высокой вероятностью может начаться в ближайшие недели, хотя Трампу уже надоела эта эскалация, сообщил советник республиканца. При этом Израиль готовится к ударам в течение нескольких дней
Фото: Majid Asgaripour / Reuters
Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Несмотря на то что президенту США Дональду Трампу уже «надоела» эскалация с Ираном и некоторые люди из президентского окружения предостерегают республиканца от войны с Тегераном, прямое столкновение с вероятностью 90% может начаться в ближайшие недели. Об этом сообщил Axios со ссылкой на одного из советников Трампа.

«Боссу это уже надоело. <...> Но я думаю, что с вероятностью 90% в ближайшие несколько недель мы увидим боевые действия», — сказал он.

Некоторые американские источники сообщили Axios, что США может потребоваться больше времени на подготовку. При этом, по словам двух израильских чиновников, Тель-Авив готовится к сценарию войны в течение нескольких дней. Axios уточнил, что израильская сторона настаивает на максималистском сценарии, направленном на смену теократического режима, а также на ограничения ядерной и ракетной программы Ирана.

Наращивание военной мощи и жесткая риторика Трампа не оставляют ему пространства для отступления без серьезных уступок от Ирана по ядерной программе, пишет Axios. Такой сценарий, отмечает издание, не в характере президента, а его советники не считают происходящее блефом.

США за сутки перебросили к Ирану более 50 истребителей
Политика
Фото:Angel Campbell / U.S. Navy / Reuters

Накануне, 17 февраля, в Женеве завершился раунд американско-иранских переговоров. По словам оманского министра иностранных дел, встреча завершилась «значительным прогрессом в определении общих целей и соответствующих технических вопросов». Американский чиновник сообщил Axios, что стороны добились прогресса, но предстоит обсудить еще множество деталей. Иран пообещал выступить с подробным предложением к США в течение двух недель, сказал собеседник издания. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что обе стороны договорились поработать над проектами потенциального соглашения, обменяться наработками и определить дату следующего раунда переговоров.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам переговоров заявил, что США установили красные линии в отношениях с Ираном. Ключевое условие США касается ядерной программы Ирана. «Мы не хотим ядерного распространения. Если Иран получит ядерное оружие, появится множество других режимов — некоторые дружественные, некоторые не очень. Они захотят получить ядерное оружие вслед за ними», — сказал Вэнс.

При этом, по данным Axios, в один день с переговорами за 24 часа США направили на Ближний Восток свыше 50 истребителей F-35, F-22 и F-16. Ранее республиканец несколько раз предупреждал об отправке в сторону Ирана кораблей, истребителей и авианосцев. В конце января республиканец заявил, что направил к Ирану американскую группировку — «огромную армаду» во главе с авианосцем Abraham Lincoln. Позже The Wall Street Journal выяснила, что авианосец George HW Bush получил приказ подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке. Кроме того, The New York Times писала, что третий авианосец — Gerald R. Ford — также будет переброшен в сторону Ирана.

Эскалация отношений между Ираном и США за последние месяцы произошла на фоне жестокого подавления протестов в Иране и роста опасений Вашингтона по поводу ядерного усиления Тегерана. Трамп призывал граждан Ирана бороться против теократического режима и в случае проявления жестокости к протестующим обещал ударить по Ирану.

Егор Алимов
