Axios узнал, что США рассматривают план убийства лидера Ирана и его сына

По словам советника Трампа, это один из вариантов, который рассматривают США. Однако, что выберет президент, «никто не знает»

Али Хаменеи (Фото: Office of the Supreme Leader of Iran via Getty Images)

Один из сценариев по Ирану, которые рассматривают США, предусматривает ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его сына Моджтабу, который рассматривается как потенциальный преемник, сообщил Axios высокопоставленный советник американского президента Дональда Трампа.

«У них есть план на любой сценарий. Один из сценариев предусматривает ликвидацию аятоллы, его сына и мулл (высшие религиозные и политические лидеры Ирана. — РБК) <...> Что выберет президент, никто не знает. Я не думаю, что он сам знает», — сказал советник.

Второй источник подтвердил, что план убийства Хаменеи и его сына был представлен Трампу несколько недель назад.

Кроме этого, по данным высокопоставленного американского источника, администрация Трампа готова рассмотреть предложение, которое позволило бы Ирану иметь «символическое» ядерное обогащение, если при этом не останется никакого пути к созданию бомбы.

Американские чиновники заявляют, что планка для предстоящего ядерного предложения Ирана очень высока, поскольку оно должно убедить многочисленных скептиков как внутри администрации Трампа, так и в регионе.

«Президент Трамп будет готов принять сделку, которая будет содержательной и которую он сможет политически продать внутри страны. Если иранцы хотят предотвратить атаку, они должны сделать нам предложение, от которого мы не сможем отказаться. Иранцы продолжают упускать окно возможностей. Если они будут играть в игры, терпение будет не безграничным», — сказал один из чиновников.

Американские и израильские чиновники также сообщили Axios, что Трамп может нанести удар уже в эти выходные.

В последние месяцы отношения между США и Ираном обострились, однако в феврале стороны возобновили диалог по ядерной программе Ирана. 17 февраля в Женеве завершился очередной раунд американо-иранских переговоров.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил Axios, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер заявили министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи, что позиция Трампа — «нулевое обогащение» на иранской территории. Однако чиновник сказал, что если предложение будет включать «небольшое, символическое обогащение» и если иранцы предоставят детальные доказательства того, что оно не представляет угрозы, США изучат его.

Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил Axios, что посредники из Омана и Катара в последние дни заявили Ирану и США, что любая сделка должна позволить обеим сторонам объявить о своей победе и, по возможности, быть приемлемой для стран Персидского залива и Израиля.

Арагчи сообщил, что участники достигли договоренности о разработке проектов возможного соглашения. Вице-президент США Майкл Пенс, подводя итоги встречи, заявил, что Вашингтон обозначил красную линию в отношениях с Тегераном, главным из которых является недопущение получения Ираном ядерного оружия. По словам Арагчи, Иран не имеет намерений обладать таким оружием.

Высокопоставленный чиновник охарактеризовал прошедшие переговоры в Женеве как «гамбургер, набитый ничем». Вскоре после завершения встречи, 18 февраля, издание Axios со ссылкой на советника Трампа сообщило о высокой вероятности военного конфликта между США и Ираном, оценив ее в 90%.