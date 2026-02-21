Politico сообщило о «весомой доле» кораблей США на Ближнем Востоке

Politico: США послали на Ближний Восток больше кораблей, чем для захвата Мадуро

Согласно данным Военно-морского института США, на Ближнем Востоке находятся 17 военных кораблей США. Это 25% от всех кораблей Штатов, развернутых по всему миру

США направили на Ближний Восток четверть всех своих военных кораблей, развернутых по всему миру, сообщает Politico со ссылкой на данные Военно-морского института США.

Американский чиновник сообщил агентству, что все военные силы будут размещены в регионе к середине марта.

Бывший офицер ВМС и эксперт по военно-морским операциям Брайан Кларк предположил, что стоимость отправки десятков истребителей и разведывательных самолетов уже составляет «десятки миллионов». Кроме этого, авианосец USS Gerald R. Ford и сопровождающие его три эсминца скоро преодолеют обычный порог нахождения в море, который составляет семь месяцев. А продление их развертывания обойдется США еще в «десятки миллионов».

Это означает, что в регионе находятся 17 военных кораблей США, уточняет издание. Это составляет «весомую долю» в 25% из примерно 68 военных кораблей, развернутых по всему миру. Об этом свидетельствуют данные Военно-морского института США, на которые опирается Politico. В то же время около 14 кораблей находились в Карибском море до операции по захвату Мадуро.

В отношениях США и Ирана в последние месяцы усилилась напряженность, но в феврале стороны возобновили переговоры по иранской ядерной проблеме. 17 февраля в Женеве завершился раунд американо-иранских переговоров.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что стороны договорились поработать над проектами потенциального соглашения.

Говоря о результатах переговоров в Женеве, высокопоставленный чиновник в разговоре с Axios охарактеризовал их как «гамбургер, набитый ничем». Вскоре после встречи, 18 февраля, Axios со ссылкой на одного из советников Трампа сообщил о 90-процентной вероятности прямого столкновения США и Ирана.

Ранее сам Трамп пообещал, что мир узнает, что будет с Ираном, в ближайшие десять дней. Он пригрозил, что, если Тегеран не пойдет на сделку, «произойдут плохие вещи».