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Небензя заявил, что России известны причастные к подрыву Nord Stream

Небензя: России «с высокой долей вероятности» известно о причастных к подрыву Nord Stream
Представитель России при ООН отметил, что России «с высокой долей вероятности» известны причатсные к взрывам на «Северных потоках». Он называл взрывы актом международного терроризма и призвал ускорить расследование
Фото: Peter Foley / EPA / ТАСС
Фото: Peter Foley / EPA / ТАСС

России «с высокой долей вероятности» известно не только о причастных к подрыву «Северных потоков», но и о способах теракта, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

По его словам, взрывы на газопроводах являются актом международного терроризма, а западные страны не проявляют какого-либо стремления к сотрудничеству с Россией. «У нас есть большие сомнения по поводу эффективности, транспарентности и беспристрастности расследований, проводимых в настоящее время в ряде национальных юрисдикций, — сказал он. — Не видим со стороны партнеров стремления к сотрудничеству».

Российский постпред, в частности, отметил, что Германия, Дания и Швеция проигнорировали направленные в октябре 2022 года в их адрес «послания председателя правительства Российской Федерации [Михаила] Мишустина относительно участия представителей российских компетентных федеральных органов исполнительной власти и «Газпрома» в расследовании».

«Те расследования, которые проводят скандинавские государства и Германия, не просто нетранспарентны, а, как это уже совершенно очевидно, направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата. Нас к ним не допускают, все наши запросы высокомерно игнорируют», — подчеркнул Небензя.

В то же время он указал на расследование американского журналиста Сеймура Херша и отметил, что его репутация не позволяет сомневаться в достоверности его расследования.

Взрывы на газопроводах произошли в конце сентября. Компания-оператор «Северных потоков» Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании, которые идут по дну Балтийского моря в Германию, — «Северный поток» и «Северный поток-2».

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8 февраля опубликовал статью о диверсии на газопроводах системы «Северный поток». В ней он, ссылаясь на один анонимный источник, утверждал, что подрыв был организован американскими водолазами при содействии Норвегии.

В Пентагоне и Белом доме опровергли причастность США к теракту после публикации материала. Представитель немецкого кабмина Кристиане Хофманн отметила, что правительство Германии не располагает данными, которые могли бы подтвердить опубликованную Хершем информацию. Еврокомиссия отказалась комментировать проведенное американским журналистом расследование.

Небензя заявил, что России известны причастные к подрыву Nord Stream
Небензя заявил, что России известны причастные к подрыву Nord Stream

Глава российского МИДа Сергей Лавров 12 февраля заявил, что американские власти «признают, что взрывы, произошедшие на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2», — их рук дело». По словам министра, причиной стали хорошие отношения между Германией и Россией, которые стали «костью в горле» для США. Российская сторона попросила провести заседание Совета Безопасности ООН из-за новой информации о взрывах.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Северный поток Василий Небензя ООН
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