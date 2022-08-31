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Кремль не будет делать одолжений США, чтобы возобновить диалог о СНВ

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

США делают России сигналы, что хотят возобновить переговоры о договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), дипломаты работают, но пока существенных подвижек нет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Сигналы есть. Мы убеждены, что возобновление этих переговоров по ДСНВ должно происходить без каких-либо одолжений. Мы в равной степени заинтересованы в этом, в этом заинтересован, собственно, весь земной шар», — отметил Песков.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет, с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году. В 2021-м Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Согласно договору, каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

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1 августа президент США Джо Байден заявил о готовности обсуждать с Россией систему контроля над вооружениями на смену СНВ-3. В Госдепартаменте считают, что для возобновления диалога необходима добрая воля Москвы, но не называют конкретных дат для переговоров.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что возможность возобновления диалога не очевидна «с учетом безоглядно агрессивной политики Вашингтона». Сперва необходимо понять, «изменят ли США свой заведомо деструктивный курс» и будут ли готовы учитывать интересы Москвы.

8 августа российский МИД объявил о решении вывести из-под инспекций свои объекты в рамках договора СНВ-3. Он назвал меру вынужденной и связал ее не только с ограничением авиасообщения, но и с ужесточением визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам следования инспекторов.

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