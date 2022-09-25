США заявили, что обсуждают с Россией возобновление инспекций по СНВ-3

США ведут переговоры с Россией о возобновлении американских инспекций на российской территории в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом в интервью газете Nikkei заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

«Нам известно, насколько важно это делать», — заявила дипломат.

В то же время она подчеркнула, что США обеспокоены возможным применением Россией ядерного оружия. «Москва намекнула на использование ядерного оружия, что вызывает беспокойство. Мы хотим внушить им серьезность ситуации, но не доходить до этого», — сказала Дженкинс.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году. В 2021-м Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.



Согласно договору, каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.



Россия и США должны были проводить инспекции на объектах друг друга, но в 2020 году стороны заморозили эту деятельность из-за пандемии.

В начале августа Россия временно вывела из-под инспекционной деятельности по СНВ свои объекты. МИД назвал такой шаг вынужденной мерой из-за стремления США добиться перезапуска инспекционной деятельности без учета современных реалий — односторонних преимуществ для США и фактического лишения России права проводить инспекции на американской территории из-за санкций



До этого президент США Джо Байден говорил, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой систему контроля над вооружениями, которая придет на замену истекающему в 2026 году СНВ-3. О необходимости возобновить переговоры по СНВ-3 в июне заявляли в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что это важно не только для народов США и России, но и для всего мира, для глобальной безопасности.