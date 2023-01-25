В конгрессе США попросили Пентагон проверить соблюдение Россией СНВ-3

Трое республиканцев из конгресса США направили письмо в Госдеп, Пентагон и разведку с просьбой определить, соблюдает ли Россия положения договора СНВ-3 после отказа от инспекций. Москва приостановила их в августе

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Республиканцы из конгресса США направили письмо в три ведомства с просьбой установить, соблюдает ли Россия Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает Financial Times со ссылкой на письмо.

Оно адресовано госсекретарю Энтони Блинкену, министру обороны Ллойду Остину и директору Национальной разведки Аврил Хейнс. Авторы письма Майк Роджерс, Майкл Маккол и Майкл Тернер попросили изучить, могла ли приостановка инспекций и консультаций в рамках СНВ-3 привести к несоблюдению или существенному нарушению договора Москвой. Республиканцы попросили вынести заключение к 31 января.

Договор СНВ-3 в 2010 году (первоначально действовал до 5 февраля 2021 года) подписали президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев. Документ предусматривал сокращение сторонами числа развернутых ядерных боезарядов до 1,5 тыс. штук, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700. При Джо Байдене действие договора продлили до 2026 года.

«Россия пытается использовать новый договор СНВ для запугивания США и других стран, чтобы они не предоставляли Украине летальную [военную] помощь», — пояснил изданию Роджерс. Он указал, что США и НАТО должны указать на нарушения Москвы, если они будут обнаружены, чтобы не допустить с ее стороны «вымогательства».

В письме республиканцы также сослались на ядерные разработки, которые ведут Китай, Иран и Северная Корея в это «исключительно опасное время».

Россия приостановила инспекции на своих ядерных объектах в августе 2022 года. МИД назвал меру вынужденной, поскольку США стремятся «явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории». В частности, это связано с закрытием воздушного пространства некоторыми странами для российских самолетов и отказами в выдаче виз россиянам. У американцев аналогичных проблем для прибытия в Россию нет, отмечали в министерстве. В ведомстве подчеркнули, что Москва продолжит соблюдать договоренности в рамках СНВ.