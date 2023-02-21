Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн

«Российские аграрии собрали рекордный урожай. До 30 июня мы сможем довести общий объем экспорта зерна до 55-60 млн тонн. Еще 10 лет назад это казалось сказкой».

«Добились снижения безработицы. Рынок труда стал более комфортным, чем был ранее. До пандемии была безработица 4,7%, а сейчас 3,7%, кажется».

«Многие риски невозможно было просчитать заранее. Реагировать приходилось «с колес». Решения принимались в максимально оперативном режиме. Огромную роль сыграла частная инициатива».