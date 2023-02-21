Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (0) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 74,76 (0) Инвестиции, 01:19
«Моя стихия»: чат с автомобилем для перевозки грузов в городе РБК и Газ, 12:52
Путин поблагодарил народ России, военных и сотрудников спецслужб Политика, 12:52
Путин предложил программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК Общество, 12:50
«РИА Новости» сообщило о втором инсульте у Романа Костомарова Спорт, 12:49
Греф допустил выплату Сбербанком дивидендов по итогам 2022 года Инвестиции, 12:48
Путин предложил 14 дней отпуска для участников военной операции Политика, 12:44
Путин заявил об отсутствии у властей планов вторгаться в частную жизнь Политика, 12:40
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Путин увидел идею Запада использовать против России «хоть черта лысого» Политика, 12:37
Путин пообещал «не сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону» Политика, 12:36
Путин предложил создать фонд помощи участникам спецоперации Политика, 12:36
Курс токена Stacks вырос на 169% за счет популярности NFT на биткоине Крипто, 12:36
Путин объявил минуту молчания по погибшим в ходе военной операции Политика, 12:35
Путин назвал ответственных за жертвы на Украине Политика, 12:32
Как объявить себя банкротом и законно списать долги: инструкция Pro, 12:32
Послания Путина Федеральному собранию ,  
0 

Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн

Президент обратится к Федеральному собранию с посланием. Последний раз мероприятие состоялось в апреле 2021 года. РБК ведет текстовую трансляцию
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
12:52
«Мы много говорили об изменении структуры нашей экономики, а сейчас это жизненно необходимо».
12:51
«Экономический спад был зафиксирован только во втором квартале, а потом мы вышли на подъем».
12:49

«Российские аграрии собрали рекордный урожай. До 30 июня мы сможем довести общий объем экспорта зерна до 55-60 млн тонн. Еще 10 лет назад это казалось сказкой».

«Добились снижения безработицы. Рынок труда стал более комфортным, чем был ранее. До пандемии была безработица 4,7%, а сейчас 3,7%, кажется».

«Многие риски невозможно было просчитать заранее. Реагировать приходилось «с колес». Решения принимались в максимально оперативном режиме. Огромную роль сыграла частная инициатива».

12:47

«Российский бизнес укрепил связи с надежными партнерами — а таких большинство. Будем дальше работать над безопасной системой международных расчетов, вне зависимости от доллара и евро».

«Есть выражение «пушки вместо масла». Мы не должны разрушать собственную экономику. У нас есть все, чтобы и безопасность обеспечить и чтобы обеспечить уверенное развитие страны».

12:45
«ВВП снизился по итогам года на 2,1%. Это самые свежие данные. А нам предрекали обвал».
12:42

«Запад развернул против нас экономический фронт. Но нигде ничего не добился и не добьется.

Инициаторы санкций наказывают сами себя: спровоцировали рост цен, потерю рабочих мест. А своим гражданам говорят, что виноваты русские».

«Антироссийские санкции лишь средство. А цель — «заставить страдать» наших граждан. Такие гуманисты».

«Но российская экономика оказалась прочней, чем полагали на Западе. Мы обеспечили устойчивость экономической ситуации. Не допустили дефицита, поддержали предпринимателей, финансовую систему».

12:41
Путин предлагает запустить программу льготного арендного жилья для работников ОПК. Часть оплаты жилья будет брать на себя государство.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

12:40
«Офицеры и сержанты, которые показали себя грамотными командирами, будут направляться в военные вузы, академии. Они должны быть востребованы «на гражданке», на уровнях власти всех уровней».
12:39

«Есть план по развитию вооруженных сил. В основу наших дальнейших шагов должен быть положен реальный боевой опыт, который абсолютно бесценен».

Говорит об оснащении ядерных сил России: новой техники там не менее 91%.

12:37
Путин предлагает выделять каждому бойцу по двухнедельному отпуску без учета времени на дорогу: «Считаю необходимым установить для всех участников операции регулярный отпуск в 14 дней не реже раза в полгода. Чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи».
12:34

«Наш долг — поддержать семьи, потерявшие близких, любимых. Семья каждого участника спецоперации должна быть окружена заботой. Предлагаю создать специальный государственный фонд, задачей которого станет адресная поддержка. Он будет координировать предоставление поддержки, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве. Отдельная задача — высокотехнологичное протезирование тех, кто в этом нуждается. Работа фонда должна быть открытой».

«За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть свой социальный работник — координатор. Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах России».

«Сегодня вместе переносят тяготы военнослужащие, добровольцы. Обращения, которые поступают ко мне и губернаторам, говорят о том, что не все вопросы решены. Нужно разбираться в каждом конкретном случае».

12:33

Просит минуту молчания в память о тех, кто погиб в ходе боевых действий.

Фото: РБК
Фото: РБК

12:32
«Мы начали программу развития новых субъектов. Речь в том числе о возрождении рабочих мест, портов Азовского моря, постройке дорог, как это было в Крыму».
12:29

«Особые слова жителям ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые сами определили свое будущее. <...> Нет ничего сильнее вашей решимости быть с Россией, со своей Родиной».

После этих слов люди в зале встали и устроили овацию.

12:27

«Наш многонациональный народ поддержал спецоперацию. В этой поддержке проявился настоящий патриотизм».

Путин благодарит весь народ России за мужество и героизм.

«Простите, что не смогу в этом выступлении всех поблагодарить. Перед выступлением написал длинный список подразделений, но в итоге его убрал — побоялся, что оскорблю тех, кого не упомяну».

«Низкий поклон родителям, женам, семьям, врачам, фельдшерам, железнодорожникам, строителям, рабочим и инженерам оборонных заводов, сельским труженикам».

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

12:26

«Посмотрите, что делают на Западе. Педофилия становится нормой, священники одобряют однополые браки».

«Взрослые люди имеют право жить как хотят. Никто в частную жизнь не вторгается, и мы не собираемся этого делать. Но посмотрите книги мировых религий — там все сказано. В том числе и что семья — союз мужчины и женщины. Но и священные тексты подвергаются сомнению».

«Элиты сходят с ума, и это, как говорится, уже не лечится».

12:22

«Чем более дальнобойные западные системы будут поступать, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ».

«Цель Запада — нанести стратегическое поражение России. Покончить с нами. Мы именно так все это понимаем. Речь идет о существовании нашей страны. Но они не могут не понимать, что победить Россию на поле боя невозможно, а потому ведут информационные атаки. Целью выбирают молодое поколение».

Фото: РБК
Фото: РБК

12:21

«Мы не воюем с народом Украины, он стал заложником западных хозяев. Десятилетиями разрушали украинскую промышленность. В таких условиях легко черпать материал для боевых действий. Людей превратили в расходный материал».

«Ответственность полностью лежит на западных элитах и киевском режиме».

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

12:18

«В 30-е годы прошлого века Запад открыл путь к власти нацистам в Германии. А теперь из Украины стали делать «анти-Россию» — проект, который уходит корнями в XIX век. С одной целью — оторвать исторические территории, которые сейчас называются Украиной, от нашей страны».

«Стыдно — одной из украинских бригад присвоили название «Эдельвейс», как у гитлеровской дивизии. На украинской технике опознавательные знаки вермахта. А на Западе этого не замечают. Им наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией».

«Проект «анти-Россия» — часть реваншистской политики по созданию очагов конфликтов у границ нашей страны».

12:16
«Мы защищаем жизнь людей, свой родной дом. А Запад потратил более $150 млрд на пособничество киевскому режиму. А беднейшим странам за 2022 год выделили $60 млрд. <...> На недавней конференции в Мюнхене звучали бесконечные обвинения в адрес России. А это они выпустили джинна из бутылки, целые регионы погрузив в хаос».
Авторы
Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Артем Филипенок Артем Филипенок
Владимир Путин Послание президента к Федеральному Собранию
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter