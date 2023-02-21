Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн
«Российские аграрии собрали рекордный урожай. До 30 июня мы сможем довести общий объем экспорта зерна до 55-60 млн тонн. Еще 10 лет назад это казалось сказкой».
«Добились снижения безработицы. Рынок труда стал более комфортным, чем был ранее. До пандемии была безработица 4,7%, а сейчас 3,7%, кажется».
«Многие риски невозможно было просчитать заранее. Реагировать приходилось «с колес». Решения принимались в максимально оперативном режиме. Огромную роль сыграла частная инициатива».
«Российский бизнес укрепил связи с надежными партнерами — а таких большинство. Будем дальше работать над безопасной системой международных расчетов, вне зависимости от доллара и евро».
«Есть выражение «пушки вместо масла». Мы не должны разрушать собственную экономику. У нас есть все, чтобы и безопасность обеспечить и чтобы обеспечить уверенное развитие страны».
«Запад развернул против нас экономический фронт. Но нигде ничего не добился и не добьется.
Инициаторы санкций наказывают сами себя: спровоцировали рост цен, потерю рабочих мест. А своим гражданам говорят, что виноваты русские».
«Антироссийские санкции лишь средство. А цель — «заставить страдать» наших граждан. Такие гуманисты».
«Но российская экономика оказалась прочней, чем полагали на Западе. Мы обеспечили устойчивость экономической ситуации. Не допустили дефицита, поддержали предпринимателей, финансовую систему».
«Есть план по развитию вооруженных сил. В основу наших дальнейших шагов должен быть положен реальный боевой опыт, который абсолютно бесценен».
Говорит об оснащении ядерных сил России: новой техники там не менее 91%.
«Наш долг — поддержать семьи, потерявшие близких, любимых. Семья каждого участника спецоперации должна быть окружена заботой. Предлагаю создать специальный государственный фонд, задачей которого станет адресная поддержка. Он будет координировать предоставление поддержки, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве. Отдельная задача — высокотехнологичное протезирование тех, кто в этом нуждается. Работа фонда должна быть открытой».
«За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть свой социальный работник — координатор. Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах России».
«Сегодня вместе переносят тяготы военнослужащие, добровольцы. Обращения, которые поступают ко мне и губернаторам, говорят о том, что не все вопросы решены. Нужно разбираться в каждом конкретном случае».
Просит минуту молчания в память о тех, кто погиб в ходе боевых действий.
«Особые слова жителям ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые сами определили свое будущее. <...> Нет ничего сильнее вашей решимости быть с Россией, со своей Родиной».
После этих слов люди в зале встали и устроили овацию.
«Наш многонациональный народ поддержал спецоперацию. В этой поддержке проявился настоящий патриотизм».
Путин благодарит весь народ России за мужество и героизм.
«Простите, что не смогу в этом выступлении всех поблагодарить. Перед выступлением написал длинный список подразделений, но в итоге его убрал — побоялся, что оскорблю тех, кого не упомяну».
«Низкий поклон родителям, женам, семьям, врачам, фельдшерам, железнодорожникам, строителям, рабочим и инженерам оборонных заводов, сельским труженикам».
«Посмотрите, что делают на Западе. Педофилия становится нормой, священники одобряют однополые браки».
«Взрослые люди имеют право жить как хотят. Никто в частную жизнь не вторгается, и мы не собираемся этого делать. Но посмотрите книги мировых религий — там все сказано. В том числе и что семья — союз мужчины и женщины. Но и священные тексты подвергаются сомнению».
«Элиты сходят с ума, и это, как говорится, уже не лечится».
«Чем более дальнобойные западные системы будут поступать, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ».
«Цель Запада — нанести стратегическое поражение России. Покончить с нами. Мы именно так все это понимаем. Речь идет о существовании нашей страны. Но они не могут не понимать, что победить Россию на поле боя невозможно, а потому ведут информационные атаки. Целью выбирают молодое поколение».
«Мы не воюем с народом Украины, он стал заложником западных хозяев. Десятилетиями разрушали украинскую промышленность. В таких условиях легко черпать материал для боевых действий. Людей превратили в расходный материал».
«Ответственность полностью лежит на западных элитах и киевском режиме».
«В 30-е годы прошлого века Запад открыл путь к власти нацистам в Германии. А теперь из Украины стали делать «анти-Россию» — проект, который уходит корнями в XIX век. С одной целью — оторвать исторические территории, которые сейчас называются Украиной, от нашей страны».
«Стыдно — одной из украинских бригад присвоили название «Эдельвейс», как у гитлеровской дивизии. На украинской технике опознавательные знаки вермахта. А на Западе этого не замечают. Им наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией».
«Проект «анти-Россия» — часть реваншистской политики по созданию очагов конфликтов у границ нашей страны».