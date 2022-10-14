Россия и США обменялись данными о числе вооружений по договору СНВ

Москва не согласна с тем, что Вашингтон не учел «переоборудованное» стратегическое вооружение, которое нет возможности проверить, а также переименовал шахтные пусковые установки в учебные

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Москва и Вашингтон в сентябре обменялись данными о числе ракет, пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), сообщается на сайте российского МИДа.

Согласно этим данным:

развернутых межбаллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков у России — 540, у США — 659;

боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками у России — 1549, у США — 1420;

развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков у России — 759, у США — 800.

Между тем в МИДе заявили, что переданные США данные не учитывают имеющиеся у них 41 тяжелый бомбардировщик В-52Н (и засчитываемые за этими бомбарировщиками ядерные боезаряды) и 56 пусковых установок БРПЛ Trident II, которые Вашингтон объявил «переоборудованными». Помимо этого, нет в отчете и четырех шахтных пусковых установок (ШПУ) МБР, предназначенных для обучения. Их США переименовали в «учебные шахты», отметили в министерстве.

При этом Россия не может подтвердить, что эти вооружения были приведены в состояние, непригодное для использования. Москва также «возражает против произвольной переквалификации ШПУ МБР, предназначенных для обучения, в не предусмотренную договором категорию «учебных шахт» с целью невключения их в засчет», добавили в МИДе.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на десять лет. Он ограничивает число стратегических вооружений развернутых ядерных боезарядов до 1500 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700. Срок действия соглашения истекал 5 февраля 2021 года. Незадолго до этого Москва и Вашингтон продлили его на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

В августе президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой системы контроля над вооружениями, которая придет на замену истекающему в 2026 году ДНСВ. В Кремле на это отметили, что неоднократно говорили о необходимости таких переговоров, однако США до этого «де факто» никакого интереса к таким контактам не проявляли. «Если договор прекратит существование, не будучи замененным, это негативным образом скажется на мировой безопасности. Мы с самого начала выступали за то, что нужно говорить как можно скорее», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В том же месяце, августе, Россия временно закрыла инспекции по договору СНВ. В МИДе пояснили, что санкции (например, закрытие воздушного пространства для российских самолетов со стороны ряда стран) дают США преимущество и «фактически лишают Россию права на осуществление инспекций на американской территории».

К концу августа существенных подвижек по вопросу возобновления переговоров не было, говорили в Кремле. Как отметил министр иностранных дел Сергея Лаврова, Россия замечает «некоторые отрывочные сигналы» от США о возобновлении диалога, но что за ними стоит, «еще предстоит выяснить». По его словам, контакты между странам практически заморожены из-за позиции Вашингтона, который заявляет целью «стратегическое поражение России».

В конце сентября представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что Россия и США изучают возможность проведения очной сессии двусторонней консультативной комиссии по ДНСВ.