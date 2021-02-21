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Дело Навального ,  
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В Австрии призвали «не рубить под собой сук» санкциями из-за Навального

Глава МИД Австрии предупредил, что санкционные списки должны быть безупречными с юридической и правовой точек зрения, иначе ЕС «перепилит под собой сук, на котором сидит». Возможные санкции будут обсуждаться в понедельник
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

ЕС, скорее всего, примет новые санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг газете Welt am Sonntag.

Этот вопрос будет обсуждаться на встрече глав МИД стран-членов союза в понедельник. «[Возможные ограничения] также включают адресные меры против отдельных лиц в рамках недавно созданного режима санкций в области прав человека. Я ожидаю, что это будет поддержано подавляющим большинством», — сказал Шалленберг.

По его словам, Австрия выступает за дальнейшие санкции. Министры могут попросить Европейскую службу внешних связей предоставить им список людей и организаций, которым потенциально могут запретить въезд в ЕС и заморозить активы.

При этом министр подчеркнул, что списки должны быть составлены политически и юридически грамотно, не вызывая сомнений. «В противном случае мы таким образом перепилим сук, на котором сидим», — пояснил он.

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Алексей Навальный

О том, что Европа намеревается ввести новые санкции против России из-за Навального ранее говорил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после визита в Москву. Он заявил, что российские власти не заинтересованы в возможности наладить диалог и пообещал внести конкретные предложения по санкционным мерам.

Представитель российского президента Дмитрий Песков на это заявил, что Россия категорически против «вмешательства в интересы друг друга и применения двойных стандартов».

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По данным Bloomberg, под новые ограничения, скорее всего, не попадет крупный бизнес. Источники издания утверждали, что санкции затронут чиновников и организации, которых подозревают в непосредственной причастности к делу Навального.

При этом, писал Bloomberg, некоторые члены ЕС «опасаются сжигать все мосты с Москвой». При определении санкционного списка есть разногласия, поскольку страны Восточной Европы опасаются возможных действий Москвы, а Брюссель — усиления в результате влияния России на Китай. Для утверждения санкции должны получить одобрение всех 27 государств, входящих в Евросоюз.

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За незамедлительные санкции выступали Эстония, Латвия, Литва, Швеция и Польша, писало агентство. Германия и Италия же предупредили, что решение о санкциях должно иметь твердое правовое обоснование.

В Кремле в свою очередь выразили надежду, что ЕС откажется от санкционного давления, «которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность».

Навального задержали и позже арестовали в середине января, после того, как он вернулся в Россию из Германии, где с августа проходил лечение после отравления. Власти ФРГ заявляли, что оппозиционер был отравлен веществом из той же группы, что и яд «Новичок». В Москве утверждали, что до отправки в Берлин в организме Навального не было следов отравляющих веществ. Перед возвращением оппозиционера в Россию ФСИН подала ходатайство о замене условного срока, который он получил по делу «Ив Роше» в 2014 году, на реальный. Служба считает, что Навальный нарушил правила испытательного срока, не отмечаясь в ведомстве. Навальный с этими обвинениями не согласен и связывает преследование со своей политической деятельностью и расследованиями. 2 февраля суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене срока на реальный, Мосгорсуд позже оставил это решение в силе, но сократил срок на несколько месяцев — срок для оппозиционера в колонии составит 2 года 6 месяцев и 2 недели, то есть закончится в конце июля — начале августа 2023 года.

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На фоне ареста Навального и после замены срока на реальный сторонники оппозиционера провели ряд несогласованных акций протеста. По данным «ОВД-Инфо», 23 января были задержаны более 4 тыс. человек, 31 января — более 5 тыс., а 2 февраля — 1,5 тыс. Президент Владимир Путин, комментируя акции, предположил, что люди выходят не столько в поддержку Навального, сколько из-за усталости и раздраженности, накопившихся с начала пандемии.

Европейский суд по правам человека постановил, что российские власти должны немедленно освободить оппозиционера. В Минюсте это решение назвализаведомо неисполнимым

Автор
Мария Лисицына
Австрия ЕС санкции Алексей Навальный
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