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Два процесса над Навальным в один день. Главное

В Бабушкинском суде с интервалом в четыре часа проходят сразу два слушания по двум делам против Навального — об апелляции на назначение реального срока по делу «Ив Роше» и о клевете на ветерана.
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Бабушкинском суде Москвы 20 февраля состоится два судебных заседания с Алексеем Навальным. На первом заседании Мосгорсуд отказался отменить замену условного срока Навального на реальный по делу «Ив Роше». 

Изначально судебное заседание по апелляции планировалось в Мосгорсуде, но после того, как на 20 февраля в Бабушкинском суде назначили заседание по делу о клевете, его сделали выездным.

Сегодня же начнется очередное заседание по делу по обвинению Навального в клевете на ветерана.

Как проходила апелляции по делу «Ив Роше»

Апелляцию рассматривал судья Мосгорсуда Дмитрий Балашов, он оставил в силе решение о замене Навальному условного срока на реальный, но сократил его на несколько месяцев.

  • Сразу после начала заседания адвокат Ольга Михайлова заявляет ходатайство о применении обеспечительной меры по решению ЕСПЧ — освобождения Навального. Ранее ЕСПЧ применил правило 39 своего регламента, обязав Россию освободить политика, говорит адвокат. Михайлова говорит, что, по мнению ЕСПЧ, в свете отравления Навального и данных о связи с ним сотрудников российских спецслужб, его тюремное заключение в России создает прямую угрозу для его жизни и здоровья.
  • Прокурор в ответ указывает, что, по ее мнению, ЕСПЧ удивительно быстро рассмотрел обращение российского оппозиционера.
  • «Мой условный срок закончился 30 декабря. А решение о замене мне срока на реальный было принято 2 февраля, то есть за пределами этого срока», — дополняет позицию защиты Навальный.
  • Прокурор Екатерина Фролова полагает, что апелляция не подлежит удовлетворению, и ссылается на ст. 74 УК, согласно которой суд вправе заменить осужденному условный срок на реальный, если он систематически не является на регистрацию и скрывается от контроля.
  • Алексей Навальный настаивает, что уведомил инспекцию о своем местонахождении в Германии сразу после того, как вышел из комы и был направлен медиками на реабилитацию. Адвокаты также утверждают, что власти России были в курсе берлинского адреса Навального. Это доказывает то, что, к примеру, суд на адрес Навального в Германии через курьерскую службу DHL направлял ему повестку, отмечает защита.
  • Прокурор Фролова указывает на то, что Навальный более 50 раз нарушал требования о явке в инспекцию и до госпитализации. Во время лечения политика в госпитале «Шарите» надзор за ним был приостановлен, однако свое местонахождение и причины неявки на регистрацию после выписки (с конца сентября 2020 года и до конца декабря) Навальный не подтвердил, хотя в этот период он «занимался спортом, давал интервью, перемещался по Германии». После своей выписки из «Шарите» Навальный уведомил о себе инспекцию только через два месяца. После этого с 23 ноября и до возвращения в Россию он снова не давал о себе знать, утверждает она.

  • Навальный выступил с последним словом перед вынесением постановления суда.«Безусловно, не слишком наслаждаясь тем местом, где я нахожусь, я не жалею, что вернулся и что продолжил делать то, что делаю. Я испытываю удовлетворение». Также в последнем слове он начал говорить о своих политических убеждениях, заявил, что хотел бы, чтобы «Россия была богатой и ее богатства распределялись справедливо». Цепочку процессов против себя он назвал «своеобразным сигналом, который ему посылает власть».
    В последнем слове Навальный заговорил и своей вере в бога: он заявил, что долгое время был воинствующим атеистом, но позднее стал верующим, и это теперь ему помогает, «потому что так вещи становятся гораздо проще».

    «Сейчас Россия по всем направлениям несчастная. У нас все есть, но мы какая-то несчастная страна. Русскую литературу какую ни открой — описываются одни страдания».

    Свою речь он закончил словами: «Россия будет счастливой».

  • Шесть вопросов о юридической стороне дел Навального
    Политика
    Алексей Навальный

В рамках этого процесса Алексей Навальный был арестован в середине января сразу после приезда из Германии, где он находился на протяжении почти пяти месяцев и проходил курс лечения после отравления. Власти ФРГ и медики заявляли, что он был отравлен боевым химическим веществом из группы «Новичок». В Москве в ответ заявляли, что до отправки в ФРГ в организме оппозиционера следов отравляющих веществ обнаружено не было. По версии ФСИН, Навальный неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, что он обязан был делать как осужденный условно по делу «Ив Роше», в том числе в течение того времени, что он был в ФРГ. Суд согласился с требованиями ФСИН и 2 февраля заменил оппозиционеру условный срок на реальный.

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Дело о клевете на ветерана Игната Артеменко

Уголовное дело было возбуждено после того, как оппозиционер 2 июня перепостил у себя в Twitter ролик, в котором известные люди агитировали за поправки к Конституции. Навальный назвал снявшихся в нем «предателями», «позором страны» и «людьми без совести». В числе тех, кто снялся в ролике, был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. В СК решили, что комментарий Навального содержал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана. Навальному предъявили обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета). После госпитализации Навального в августе прошлого года производство по делу приостановили. Вновь оно было возобновлено после возвращения Навального в Россию. С этого момента состоялось уже три заседания суда по делу, они неоднократно прерывались и затягивались из-за перепалок и споров.

Обвинение требует назначить Навальному по этому делу штраф в виде 950 тыс. руб.

Прокурор запросила Навальному штраф в ₽950 тыс. за клевету на ветерана
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