Два процесса над Навальным в один день. Главное

- Сразу после начала заседания адвокат Ольга Михайлова заявляет ходатайство о применении обеспечительной меры по решению ЕСПЧ — освобождения Навального. Ранее ЕСПЧ применил правило 39 своего регламента, обязав Россию освободить политика, говорит адвокат. Михайлова говорит, что, по мнению ЕСПЧ, в свете отравления Навального и данных о связи с ним сотрудников российских спецслужб, его тюремное заключение в России создает прямую угрозу для его жизни и здоровья.
- Прокурор в ответ указывает, что, по ее мнению, ЕСПЧ удивительно быстро рассмотрел обращение российского оппозиционера.
- «Мой условный срок закончился 30 декабря. А решение о замене мне срока на реальный было принято 2 февраля, то есть за пределами этого срока», — дополняет позицию защиты Навальный.
- Прокурор Екатерина Фролова полагает, что апелляция не подлежит удовлетворению, и ссылается на ст. 74 УК, согласно которой суд вправе заменить осужденному условный срок на реальный, если он систематически не является на регистрацию и скрывается от контроля.
- Алексей Навальный настаивает, что уведомил инспекцию о своем местонахождении в Германии сразу после того, как вышел из комы и был направлен медиками на реабилитацию. Адвокаты также утверждают, что власти России были в курсе берлинского адреса Навального. Это доказывает то, что, к примеру, суд на адрес Навального в Германии через курьерскую службу DHL направлял ему повестку, отмечает защита.
- Прокурор Фролова указывает на то, что Навальный более 50 раз нарушал требования о явке в инспекцию и до госпитализации. Во время лечения политика в госпитале «Шарите» надзор за ним был приостановлен, однако свое местонахождение и причины неявки на регистрацию после выписки (с конца сентября 2020 года и до конца декабря) Навальный не подтвердил, хотя в этот период он «занимался спортом, давал интервью, перемещался по Германии». После своей выписки из «Шарите» Навальный уведомил о себе инспекцию только через два месяца. После этого с 23 ноября и до возвращения в Россию он снова не давал о себе знать, утверждает она.
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Навальный выступил с последним словом перед вынесением постановления суда.«Безусловно, не слишком наслаждаясь тем местом, где я нахожусь, я не жалею, что вернулся и что продолжил делать то, что делаю. Я испытываю удовлетворение». Также в последнем слове он начал говорить о своих политических убеждениях, заявил, что хотел бы, чтобы «Россия была богатой и ее богатства распределялись справедливо». Цепочку процессов против себя он назвал «своеобразным сигналом, который ему посылает власть».
В последнем слове Навальный заговорил и своей вере в бога: он заявил, что долгое время был воинствующим атеистом, но позднее стал верующим, и это теперь ему помогает, «потому что так вещи становятся гораздо проще».
«Сейчас Россия по всем направлениям несчастная. У нас все есть, но мы какая-то несчастная страна. Русскую литературу какую ни открой — описываются одни страдания».
Свою речь он закончил словами: «Россия будет счастливой».
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В рамках этого процесса Алексей Навальный был арестован в середине января сразу после приезда из Германии, где он находился на протяжении почти пяти месяцев и проходил курс лечения после отравления. Власти ФРГ и медики заявляли, что он был отравлен боевым химическим веществом из группы «Новичок». В Москве в ответ заявляли, что до отправки в ФРГ в организме оппозиционера следов отравляющих веществ обнаружено не было. По версии ФСИН, Навальный неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, что он обязан был делать как осужденный условно по делу «Ив Роше», в том числе в течение того времени, что он был в ФРГ. Суд согласился с требованиями ФСИН и 2 февраля заменил оппозиционеру условный срок на реальный.
Дело о клевете на ветерана Игната Артеменко
Уголовное дело было возбуждено после того, как оппозиционер 2 июня перепостил у себя в Twitter ролик, в котором известные люди агитировали за поправки к Конституции. Навальный назвал снявшихся в нем «предателями», «позором страны» и «людьми без совести». В числе тех, кто снялся в ролике, был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. В СК решили, что комментарий Навального содержал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана. Навальному предъявили обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета). После госпитализации Навального в августе прошлого года производство по делу приостановили. Вновь оно было возобновлено после возвращения Навального в Россию. С этого момента состоялось уже три заседания суда по делу, они неоднократно прерывались и затягивались из-за перепалок и споров.
Обвинение требует назначить Навальному по этому делу штраф в виде 950 тыс. руб.
Авторы
Маргарита Алехина, Георгий Тадтаев