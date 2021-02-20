Два процесса над Навальным в один день. Главное

В Бабушкинском суде с интервалом в четыре часа проходят сразу два слушания по двум делам против Навального — об апелляции на назначение реального срока по делу «Ив Роше» и о клевете на ветерана.

Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Бабушкинском суде Москвы 20 февраля состоится два судебных заседания с Алексеем Навальным. На первом заседании Мосгорсуд отказался отменить замену условного срока Навального на реальный по делу «Ив Роше».

Изначально судебное заседание по апелляции планировалось в Мосгорсуде, но после того, как на 20 февраля в Бабушкинском суде назначили заседание по делу о клевете, его сделали выездным.

Сегодня же начнется очередное заседание по делу по обвинению Навального в клевете на ветерана.

Как проходила апелляции по делу «Ив Роше»

Апелляцию рассматривал судья Мосгорсуда Дмитрий Балашов, он оставил в силе решение о замене Навальному условного срока на реальный, но сократил его на несколько месяцев.