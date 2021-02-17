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Дело Навального ,  
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Минюст назвал заведомо невыполнимым требование ЕСПЧ освободить Навального

Константин Чуйченко
Константин Чуйченко (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить оппозиционера Алексея Навального необоснованное и неправомерное, а также заведомо невыполнимо, заявил глава Минюста Константин Чуйченко «РИА Новости».

Министр также назвал постановление ЕСПЧ беспрецедентным по нескольким причинам. «Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение», — подчеркнул он.

Чуйченко также посчитал, что судьи европейского суда вынесли «явно политическое решение», и предупредил, что оно может лишь осложнить восстановление отношений России и институтов ЕС.

ЕСПЧ потребовал от российских властей освободить Навального
Политика
Алексей Навальный

Материал дополняется.

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