Кремль выразил надежду на отказ Запада от пути «санкционного давления»

Дмитрий Песков (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

В Кремле надеются, что США и ЕС здраво взглянут на ситуацию и не будут наращивать санкционное давление на Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы все-таки надеемся, что здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников и мы не будем дальше идти по дороге этого санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность», — сказал Песков.

Так он прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что США и Евросоюз готовятся к введению новых санкций против России.

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