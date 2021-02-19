Политика , 19 фев, 13:08
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Кремль выразил надежду на отказ Запада от пути «санкционного давления»
Дмитрий Песков
В Кремле надеются, что США и ЕС здраво взглянут на ситуацию и не будут наращивать санкционное давление на Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Мы все-таки надеемся, что здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников и мы не будем дальше идти по дороге этого санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность», — сказал Песков.
Так он прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что США и Евросоюз готовятся к введению новых санкций против России.
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