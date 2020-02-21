Вирус из Китая , 21 фев, 01:11
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Глава Минздрава Украины проведет карантин с эвакуированными из Китая
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что присоединится к находящимся на карантине под Полтавой гражданам, прибывшим из Китая. Об этом она написала в своем Facebook.
«Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в равных условиях. Надеюсь, мое присутствие успокоит местных жителей и остальных граждан страны», — написала Скалецкая.
Министр напомнила, что эвакуированные из Уханя люди являются соотечественниками, и в стране должны заботиться о здоровье и безопасности своих граждан.
Она также уточнила, что все прибывшие из Китая будут находиться в безопасных условиях наблюдения с учетом стандартов Всемирной организации здравоохранения и практики других стран.
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