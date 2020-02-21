Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 63,74 (+0,05) Quote, 20 фев, 13:27
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,01) Quote, 20 фев, 13:27
NYT узнала о докладе разведки США про помощь России в переизбрании Трампа Политика, 03:57 Захарова назвала Украину «средневековой Европой» из-за протестов Политика, 03:47 Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 2144 Общество, 03:38 Ле Пен потребовала от властей Франции прекратить исполнять решения ЕСПЧ Политика, 03:37 Коронавирус назвали поводом сокращения авиаперевозок впервые за 12 лет Бизнес, 03:28 Трамп заявил об «очень хороших шансах» на оправдание экс-советника Стоуна Политика, 03:24 Украинская полиция задержала 24 протестующих в Новых Санжарах Общество, 02:49 Сборная России уступила Италии на старте квалификации Евробаскета-2021 Спорт, 02:45 Российские истребители поднимались для перехвата дважды за неделю Политика, 02:20 «Арсенал» одержал победу над «Олимпиакосом» в Лиге Европы Спорт, 01:58 Суд в Берлине разрешил Tesla вырубить лес под стройку первого в ЕС завода Бизнес, 01:29 У сбежавшей из больницы пациентки в Петербурге не выявили коронавирус Общество, 01:27 Глава Минздрава Украины проведет карантин с эвакуированными из Китая Общество, 01:11 Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Техасе Общество, 01:09
Вирус из Китая ,  
0 

Захарова назвала Украину «средневековой Европой» из-за протестов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Украину средневековой Европой на фоне сообщений о протестах под Полтавой, где жители пытались блокировать приезд эвакуированных из Китая соотечественников.

«Как метко подметил еще лет 20 назад [экс-президент Леонид] Кучма, Украина — не Россия. А сегодня весь мир убедился: Украина — это Европа. Подумаешь, что Средневековая. Европа же», — написала Захарова в Facebook.

Представитель МИД отметила, что подобные события говорят о дезорганизации управления в стране и обесчеловечивании гражданского общества. Также она обратилась с украинским демократам с вопросом: «вы точно эту страну миру в пример ставите как образец прогрессивных реформ»?

Захарова сравнила события в поселке Новые Санжары с Майданом 2014 года, назвав их «дикими, тупыми и бесчеловечными».

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями
Общество

Протесты в поселке под Полтавой начались 20 февраля — жители были против размещения в местном санатории вывезенных из китайского Уханя граждан. Они должны пройти двухнедельный карантин в медицинском центре Нацгвардии.

Люди блокировали трассу, не давали проехать автобусам с эвакуированными украинцами, кидались камнями и вступали в драки с полицией. В итоге пострадали десять человек, 24 были задержаны. полиция возбудила два уголовных дела.

Теги: Украина, Мария Захарова, протесты
Материалы по теме
Украинская полиция задержала 24 протестующих в Новых Санжарах
Общество
Глава Минздрава Украины проведет карантин с эвакуированными из Китая
Общество
Эвакуированные из Китая украинцы прибыли в санаторий на фоне протестов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter