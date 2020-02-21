Захарова назвала Украину «средневековой Европой» из-за протестов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Украину средневековой Европой на фоне сообщений о протестах под Полтавой, где жители пытались блокировать приезд эвакуированных из Китая соотечественников.

«Как метко подметил еще лет 20 назад [экс-президент Леонид] Кучма, Украина — не Россия. А сегодня весь мир убедился: Украина — это Европа. Подумаешь, что Средневековая. Европа же», — написала Захарова в Facebook.

Представитель МИД отметила, что подобные события говорят о дезорганизации управления в стране и обесчеловечивании гражданского общества. Также она обратилась с украинским демократам с вопросом: «вы точно эту страну миру в пример ставите как образец прогрессивных реформ»?

Захарова сравнила события в поселке Новые Санжары с Майданом 2014 года, назвав их «дикими, тупыми и бесчеловечными».