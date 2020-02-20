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Вирус из Китая ,  
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Эвакуированные из Китая украинцы прибыли в санаторий на фоне протестов

В санаторий в поселке Новые Санжары Полтавской области Украины прибыли на карантин семь автобусов с эвакуированными из Китая людьми, сообщает УНН.

Местные жители пытались не пропустить транспорт на территорию санатория и начали кидать в автобусы камни. При этом полиция оттесняла протестующих и начала задерживать тех, кто бросал камни.

20 февраля в Харькове приземлился самолет с 45 украинцами и 27 иностранными гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса нового типа. Эвакуированных должны разместить в медцентре Нацгвардии у Новых Санжар.

На Украине протестующие перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Китая
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Однако местные жители, выступавшие против этого решения, перекрыли дорогу, проходящую через село, а также устроили потасовку с полицией, пытавшейся разблокировать трассу. Несколько человек задержали.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл в Новые Санжары для разговора с протестующими. Он рассказал, что этот санаторий выбрали из-за его удаленности, а также отметил, что ни у кого из эвакуированных не обнаружили коронавирус, передает канал «НАШ».

Кроме того, в Полтавскую область срочно вылетел премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он отметил, что в Новых Санжарах будет работать оперативный штаб правительства.

Теги: коронавирус, Украина, протесты
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