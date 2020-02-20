Эвакуированные из Китая украинцы прибыли в санаторий на фоне протестов

В санаторий в поселке Новые Санжары Полтавской области Украины прибыли на карантин семь автобусов с эвакуированными из Китая людьми, сообщает УНН.

Местные жители пытались не пропустить транспорт на территорию санатория и начали кидать в автобусы камни. При этом полиция оттесняла протестующих и начала задерживать тех, кто бросал камни.

20 февраля в Харькове приземлился самолет с 45 украинцами и 27 иностранными гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса нового типа. Эвакуированных должны разместить в медцентре Нацгвардии у Новых Санжар.

Однако местные жители, выступавшие против этого решения, перекрыли дорогу, проходящую через село, а также устроили потасовку с полицией, пытавшейся разблокировать трассу. Несколько человек задержали.