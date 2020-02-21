Беспорядки из-за приезда эвакуированных из Китая украинцев. Фоторепортаж

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая проведет две недели на карантине с эвакуированными.

«Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в равных условиях. Надеюсь, мое присутствие успокоит местных жителей и остальных граждан страны», — отметила глава Минздрава.



На фото: премьер-министр Украины Алексей Гончарук (в центре), министр внутренних дел Арсен Аваков и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время брифинга у санатория