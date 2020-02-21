Беспорядки из-за приезда эвакуированных из Китая украинцев. Фоторепортаж
Самолет, на борту которого находились эвакуированные из Китая 45 украинцев и 27 граждан других стран, приземлился в Харькове днем 20 февраля. Положенный по прибытии карантин они должны пройти в медцентре нацгвардии у поселка Новые Санжары в Полтавской области
Протестующие перекрыли дорогу, строили баррикады и кидали камни в автобусы с эвакуированными
Ночью протесты перешли в столкновения с полицией
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что ни у кого из эвакуированных из Уханя не выявлено признаков заражения коронавирусом
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая проведет две недели на карантине с эвакуированными.
«Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в равных условиях. Надеюсь, мое присутствие успокоит местных жителей и остальных граждан страны», — отметила глава Минздрава.
На фото: премьер-министр Украины Алексей Гончарук (в центре), министр внутренних дел Арсен Аваков и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время брифинга у санатория