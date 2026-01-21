 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
Axios узнал, когда Трамп и Зеленский встретятся в Давосе

Axios: встреча Трампа и Зеленского состоится в Давосе 22 января
Сюжет
Мирный план по Украине
Зеленский приедет в Давос ради встречи с Дональдом Трампом. Axios узнал, что президент Украины проведет встречу с американским лидером 22 января — пока что он не выехал из Киева
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Petros Karadjias / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в четверг, 22 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом рассказал украинский чиновник изданию Axios.  

Президент США во время своей речи анонсировал встречу с Зеленским, но упомянул, что встретится с ним «сегодня», то есть 21 января. Советник президента Украины Дмитрий Литвин, сообщила «Европейская правда», позже уточнил в комментарии журналистам, что по состоянию на 17:00 среды (18:00 мск) Зеленский все еще находился в Киеве. 

В ходе своего выступления в Давосе Трамп заявил, что и Россия, и Украина хотят заключить сделку. Ранее Трамп называл Зеленского причиной, почему при посредничестве Вашингтона все еще не был подписан мирный договор между Москвой и Киевом. 

Bloomberg сообщил, что США передали Путину мирный план в начале января
Политика
Кирилл Дмитриев и Владимир Путин


Зеленский в ответ утверждал, что, по его мнению, Украина не может быть причиной торможения мирного процесса. Позже он отметил, что Киев и Вашингтон не всегда находятся на одной стороне, хотя мирные переговоры все-таки не зашли в тупик

Зеленский говорил журналистам 20 января, что должен был встретиться с Трампом и подписать «план процветания Украины» на Всемирном экономическом форуме. Однако от поездки его оторвала необходимость координировать восстановление энергетики после ночных взрывов в Киеве. 

Накануне, 20 января, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф анонсировал очередную поездку в Россию для встречи с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 22 января. В Кремле подтвердили РБК запланированные переговоры. «Да, действительно, такие контакты на завтра есть в графике президента», — сообщил Песков РБК.

Уиткофф уже встретился со спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым на полях Давосского форума. Дмитриев назвал встречу «конструктивной».

