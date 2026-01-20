 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский не поехал в Давос на встречу с Трампом

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Зеленский не поехал в Давос из-за ночных взрывов в Киеве. В Швейцарии он должен был встретиться с Трампом и подписать «план процветания Украины». При этом Politico отмечало, что Белый дом встречи избегает
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, передает «Страна.ua». Он объяснил, что остался в Киеве для координации восстановления энергетики после ночных взрывов.

По его словам, «план процветания» и гарантии безопасности, которые планировалось подписать в Давосе, еще не согласованы до конца. Его поездка еще может состояться, если соглашения окажутся готовы для подписания или будут решения по поставкам ПВО или новой помощи Киеву.

Axios также подтверждает, что подписание плана восстановления Украины между Зеленским и Дональдом Трампом было отменено. При этом американский источник издания отметил, что каких-либо дат в принципе не было назначено, план еще требует доработки.

Накануне Politico также писало, что Белый дом пока не планирует встречу президентов США и Украины в Давосе. Эксперт по внешней политике из Республиканской партии заявил изданию, что нежелание встречи исходит от Вашингтона.

Politico узнало о нежелании Трампа встречаться с Зеленским в Давосе
Политика
Дональд Трамп

Сам Трамп примет участие в Давосском форуме 21–22 января. Он допустил возможность встречи с Владимиром Зеленским, если тот посетит мероприятие. Ранее украинский посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина сообщала, что делегации планировали заняться доработкой соглашений о гарантиях безопасности и об «экономическом процветании» Украины. По ее словам, стороны могли подписать эти документы на ВЭФ.

Вооруженные силы России в ночь на 20 января нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военной промышленности и энергетики Украины. Целями стали также объекты транспортной инфраструктуры, которые используются ВСУ, и цеха по производству дальних беспилотников, уточнило Минобороны. После этого в Киеве начались проблемы со светом и подачей воды.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Владимир Зеленский Дональд Трамп Давос ВЭФ
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
