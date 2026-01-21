Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине

Дональд Трамп (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Президент России Владимир Путин готов к урегулированию конфликта с Украиной, заявил американский лидер Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



«Я общаюсь с президентом Путиным, он хочет заключить сделку. Я также общаюсь с президентом Зеленским, мне кажется, он тоже хочет заключить сделку. Я встречаюсь с ним сегодня. Возможно, он сейчас находится в зале», — сказал он.

Он подчеркнул, что стремится помочь с разрешением конфликта исключительно ради прекращения гибели людей, но над мирным урегулированием должна работать Европа, а не США.

Материал дополняется