Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Президент России Владимир Путин готов к урегулированию конфликта с Украиной, заявил американский лидер Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Я общаюсь с президентом Путиным, он хочет заключить сделку. Я также общаюсь с президентом Зеленским, мне кажется, он тоже хочет заключить сделку. Я встречаюсь с ним сегодня. Возможно, он сейчас находится в зале», — сказал он.
Он подчеркнул, что стремится помочь с разрешением конфликта исключительно ради прекращения гибели людей, но над мирным урегулированием должна работать Европа, а не США.
Материал дополняется
