Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным

Уиткофф вместе Кушнером завтра направятся в Москву для переговоров с Путиным. Это будет первая встреча российского президента и спецпосланника американского лидера в 2026 году

Владимир Путин и Стив Уиткофф (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф планирует встретиться с президентом Владимиром Путиным 22 января. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

«Смотрите, мы должны встретиться с ним [Путиным] в четверг. Это русские попросили о встрече. Я думаю, это важный шаг с их стороны», — сказал Уиткофф (цитата по Reuters).

В интервью Bloomberg Уиткофф уточнил, что на встрече с российским президентом его вновь будет сопровождать зять американского лидера Джаред Кушнер. «Мы с Джаредом отправимся в четверг вечером и прилетим в Москву поздно ночью. Затем мы отправимся в ОАЭ [для встречи] в рамках рабочих групп», — сказал он.



Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил РБК запланированные переговоры. «Да, действительно, такие контакты на завтра есть в графике президента», — сообщил он РБК.

В прошлом году спецпосланник Дональда Трампа посещал Россию шесть раз. В последний раз Уиткофф и Путин встречались 2 декабря. Вместе с ним в Москву тогда прилетал и Кушнер. Переговоры в Кремле длились около пяти часов, обсуждения касались предложенного США плана урегулирования военного конфликта России и Украины.

О подготовке нового визита американской делегации на прошлой неделе сообщил Bloomberg. По информации агентства, на встрече Уиткофф и Кушнер представят последние проекты мирного плана. Российской и американской сторонам предстоит обсудить гарантии безопасности, которые США и Европа предоставят Украине, и восстановление страны после окончания конфликта, писал Bloomberg.

Накануне, 20 января, Уиткофф встретился со спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Переговоры прошли на полях экономического форума в Давосе. Уиткофф охарактеризовал встречу как «очень позитивную», Дмитриев назвал ее «конструктивной».