Мирный план по Украине⁠,
0

Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Уиткофф вместе Кушнером завтра направятся в Москву для переговоров с Путиным. Это будет первая встреча российского президента и спецпосланника американского лидера в 2026 году
Владимир Путин и Стив&nbsp;Уиткофф
Владимир Путин и Стив Уиткофф (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф планирует встретиться с президентом Владимиром Путиным 22 января. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

«Смотрите, мы должны встретиться с ним [Путиным] в четверг. Это русские попросили о встрече. Я думаю, это важный шаг с их стороны», — сказал Уиткофф (цитата по Reuters).

В интервью Bloomberg Уиткофф уточнил, что на встрече с российским президентом его вновь будет сопровождать зять американского лидера Джаред Кушнер. «Мы с Джаредом отправимся в четверг вечером и прилетим в Москву поздно ночью. Затем мы отправимся в ОАЭ [для встречи] в рамках рабочих групп», — сказал он.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил РБК запланированные переговоры. «Да, действительно, такие контакты на завтра есть в графике президента», — сообщил он РБК.

В прошлом году спецпосланник Дональда Трампа посещал Россию шесть раз. В последний раз Уиткофф и Путин встречались 2 декабря. Вместе с ним в Москву тогда прилетал и Кушнер. Переговоры в Кремле длились около пяти часов, обсуждения касались предложенного США плана урегулирования военного конфликта России и Украины.

Как прошли шестые переговоры Уиткоффа в Москве
Политика

О подготовке нового визита американской делегации на прошлой неделе сообщил Bloomberg. По информации агентства, на встрече Уиткофф и Кушнер представят последние проекты мирного плана. Российской и американской сторонам предстоит обсудить гарантии безопасности, которые США и Европа предоставят Украине, и восстановление страны после окончания конфликта, писал Bloomberg.

Накануне, 20 января, Уиткофф встретился со спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Переговоры прошли на полях экономического форума в Давосе. Уиткофф охарактеризовал встречу как «очень позитивную», Дмитриев назвал ее «конструктивной».

Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева Милена Костерева, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Стив Уиткофф Владимир Путин Джаред Кушнер Россия Украина США
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Как перестать тянуть все в одиночку?
