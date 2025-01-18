Орбан счел, что Украина исчезнет без денег Евросоюза

Виктор Орбан (Фото: Zhao Dingzhe / XinHua / Global Look Press)

Денежные средства Евросоюза — единственное, за счет чего существует Украина, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире Magyar Radio.

«Мы говорим о стране, которая не может стоять на ногах. Без западных денег она сегодня не является страной. Там нет никакой экономической деятельности, которую мы могли бы хорошо интегрировать в европейскую экономику, на данный момент она находится в руинах», — считает Орбан.

По мнению Орбана, Европа поддерживает Украину только из-за боевых действий с Россией, хотя на самом деле Киев несет «серьезную угрозу для европейской экономики».

Венгерский премьер также заявил, что агросектор этого государства не интегрирован в европейскую сельскохозяйственную экономику, а наоборот, вступает с ней в противоречия.

В декабре 2023 года Орбан оценил стоимость возможного включения Украины в ЕС в €150–190 млрд. Намерение Евросоюза включить в свой состав страну, на территории которой идут боевые действия, он назвал «абсурдным» и «неразумным». В случае присоединения Украины к блоку экономика ЕС будет «убита», считает Орбан.

В конце 2023 года Евросоюз решил начать переговоры о вступлении Украины в объединение. Орбан не стал накладывать вето на результаты голосования и вышел из зала, но назвал решение «бессмысленным, иррациональным и неправильным».