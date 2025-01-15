Reuters назвал предпочтительный для Трампа вариант перемирия на Украине
Украина не станет членом НАТО, по крайней мере «в обозримом будущем», а нынешние позиции сторон в конфликте будут заморожены. К такому возможному варианту перемирия между Россией и Украиной склоняются советники избранного президента США Дональда Трампа, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Также они поддерживают предоставление Украине осязаемых гарантий безопасности. Среди возможных вариантов здесь — создание демилитаризованной зоны, которую бы патрулировали европейские войска.
Reuters уточняет, что такой вариант поддерживает «большинство высокопоставленных советников Трампа».
На урегулирование конфликта советники Трампа отводят «месяцы или даже больше». Обещания избранного президента разрешить противостояние в первый же день источники Reuters описали как «сочетание предвыборной болтовни, непонимания неразрешимости конфликта и времени, необходимого для формирования новой администрации».
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