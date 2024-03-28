 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин заявил об отсутствии у России агрессивных намерений

Путин: у России нет никаких агрессивных намерений по отношению к Европе

У России нет никаких агрессивных намерений по отношению к государствам Европы. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с военными в Торжке, передает «Интерфакс».

«У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении этих государств. Мы и на Украине бы никогда ничего не делали, если бы там госпереворот не совершили, а потом не начали бы военные действия на Донбассе», — сказал глава государства.

Заявления о возможном начале конфликта с НАТО по инициативе Москвы президент назвал бредом. По словам Путина, в 2022 году США потратили на оборону около $811 млрд, а Россия — $72 млрд.

Страны Балтии призвали НАТО вернуть призыв в армию на фоне «угроз России»
Политика
Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

Таким образом, объем трат разнится более чем в десять раз, подсчитал глава государства. «И мы что, имея в виду вот это соотношение, собираемся воевать с НАТО, что ли? Ну это просто бред», — заключил он.

Заявления об угрозе со стороны России для стран Североатлантического альянса неоднократно звучали на Западе. В частности, с таким утверждением в декабре 2023 года выступил президент США Джо Байден. Путин назвал слова американского коллеги чушью, подчеркнув, что у России нет причин воевать с НАТО.

В январе 2024 года глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что странам, входящим в Североатлантический альянс, нужно быть готовыми к полномасштабной войне с Россией. «Нужно иметь систему, позволяющую мобилизовать много людей, если дело дойдет до войны независимо от того, произойдет она или нет», — сказал Бауэр.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В Кремле предупреждали, что конфликт России и НАТО будет неизбежен в случае появления войск блока на Украине. По мнению Путина, Россия навряд ли вступит с альянсом в полномасштабный конфликт, так как это может привести к третьей мировой войне.

Момент ДТП в Курске, где автобус с отказавшими тормозами таранит машины. Видео

На заводе в Калуге начали производить Citroen. Подробности и фото

Банки Китая, ОАЭ и Турции ужесточили требования к соблюдению санкций. Подробности

Самые популярные бренды товаров повседневного использования. Инфографика

Эксклюзив: Концертный зал «Крокус Сити Холл» находится в залоге у банка

СК получил 143 заявления о пропаже родных и близких после теракта в «Крокусе»

Apple назвал дату премьеры новых продуктов. Что там покажут

Аналитики SberCIB повысили прогноз курса доллара до ₽95. Когда это произойдет

Теги
Персоны
Владимир Путин НАТО Европа вооруженный конфликт
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Страны Балтии призвали НАТО вернуть призыв в армию на фоне «угроз России»
Политика
Путин заявил о недружественных России зарубежных элитах
Политика
Путин усомнился в вероятности полномасштабного конфликта России и НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 100,27 (-0,14) Инвестиции, 27 мар, 17:15 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 92,59 (+0,02) Инвестиции, 27 мар, 17:15
Путин заявил об отсутствии у России агрессивных намерений Политика, 00:38
Патриарх попросит Путина сохранить уроки нравственности в школах Общество, 00:36
Путин заявил о тревоге из-за заявлений типа «Россия — для русских» Политика, 00:31
В каких видах спорта россияне не смогут выступить на Олимпиаде Спорт, 00:01
«Сбер» объяснил, как разморозить карту после блокировки из-за криптовалют Финансы, 00:00
Артемьев заявил об отсутствии предпосылок к резкому росту цен на бензин Бизнес, 00:00
Как побыстрее вселиться в новую квартиру и получить кэшбэк 7% РБК и ПИК, 27 мар, 23:59
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Германии завели дело на двух прокуроров из-за жалобы Усманова Бизнес, 27 мар, 23:50
Путин в Торжке сел в кабину ударного вертолета Политика, 27 мар, 23:48
В ЕС согласовали новый компромисс по пошлинам на зерно с Украины Политика, 27 мар, 23:27
В Германии предъявили обвинения по делу о продаже турбин Siemens в Крым Бизнес, 27 мар, 23:13
Алла Пугачева извинилась перед Манижей после поста о теракте в «Крокусе» Общество, 27 мар, 23:07
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 27 мар, 22:55
Участника телеграм-группы с террористами из «Крокуса» вышлют из России Политика, 27 мар, 22:32