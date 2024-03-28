Путин заявил об отсутствии у России агрессивных намерений

У России нет никаких агрессивных намерений по отношению к государствам Европы. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с военными в Торжке, передает «Интерфакс».

«У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении этих государств. Мы и на Украине бы никогда ничего не делали, если бы там госпереворот не совершили, а потом не начали бы военные действия на Донбассе», — сказал глава государства.

Заявления о возможном начале конфликта с НАТО по инициативе Москвы президент назвал бредом. По словам Путина, в 2022 году США потратили на оборону около $811 млрд, а Россия — $72 млрд.

Таким образом, объем трат разнится более чем в десять раз, подсчитал глава государства. «И мы что, имея в виду вот это соотношение, собираемся воевать с НАТО, что ли? Ну это просто бред», — заключил он.

Заявления об угрозе со стороны России для стран Североатлантического альянса неоднократно звучали на Западе. В частности, с таким утверждением в декабре 2023 года выступил президент США Джо Байден. Путин назвал слова американского коллеги чушью, подчеркнув, что у России нет причин воевать с НАТО.

В январе 2024 года глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что странам, входящим в Североатлантический альянс, нужно быть готовыми к полномасштабной войне с Россией. «Нужно иметь систему, позволяющую мобилизовать много людей, если дело дойдет до войны независимо от того, произойдет она или нет», — сказал Бауэр.

В Кремле предупреждали, что конфликт России и НАТО будет неизбежен в случае появления войск блока на Украине. По мнению Путина, Россия навряд ли вступит с альянсом в полномасштабный конфликт, так как это может привести к третьей мировой войне.