В Киеве назвали желаемым итогом конфликта отказ России от ядерного оружия
Вооруженный конфликт России и Украины должен завершиться подписанием соглашения, которое в том числе подразумевает отказ Москвы от ядерного оружия, заявил в интервью Tagesspiegel заместитель украинского министра обороны Иван Гаврилюк.
«Соглашения будут подписаны — с одной стороны коалицией государств, поддерживающих Украину, с другой — Россией. Этот документ должен включать отказ России от ядерного оружия, поскольку оно представляет угрозу миру», — сказал замминистра.
По словам Гаврилюка, окончание конфликта возможно только после вывода российских войск и возврата Украины к границам 1991 года. Эти условия, а также радиационная и ядерная безопасность, перечислены в «формуле мира» президента Владимира Зеленского.
Российская сторона считает эту формулу неприемлемой, заявляет, что о выводе войск не может быть и речи, отказывается обсуждать любые варианты, не учитывающие ее суверенитет над Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями, и требует признать «новые территориальные реалии».
Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Москва готова к переговорам об урегулировании, исходя из своих интересов. В начале января он сказал, что Россия хочет завершить конфликт как можно быстрее, но на своих условиях.
Материал дополняется
На связи с проверенными новостями
Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото
Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов
7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности
Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика
Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион
Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности
На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео
Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото
«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике