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Политика ,  
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В Киеве назвали желаемым итогом конфликта отказ России от ядерного оружия

В Минобороны Украины заявили, что Россия должна отказаться от ядерного оружия

Вооруженный конфликт России и Украины должен завершиться подписанием соглашения, которое в том числе подразумевает отказ Москвы от ядерного оружия, заявил в интервью Tagesspiegel заместитель украинского министра обороны Иван Гаврилюк.

«Соглашения будут подписаны — с одной стороны коалицией государств, поддерживающих Украину, с другой — Россией. Этот документ должен включать отказ России от ядерного оружия, поскольку оно представляет угрозу миру», — сказал замминистра.

По словам Гаврилюка, окончание конфликта возможно только после вывода российских войск и возврата Украины к границам 1991 года. Эти условия, а также радиационная и ядерная безопасность, перечислены в «формуле мира» президента Владимира Зеленского.

Российская сторона считает эту формулу неприемлемой, заявляет, что о выводе войск не может быть и речи, отказывается обсуждать любые варианты, не учитывающие ее суверенитет над Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями, и требует признать «новые территориальные реалии».

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Москва готова к переговорам об урегулировании, исходя из своих интересов. В начале января он сказал, что Россия хочет завершить конфликт как можно быстрее, но на своих условиях.

Материал дополняется
 

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Теги
ядерное оружие Украина Военная операция на Украине Минобороны Украины
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