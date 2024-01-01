Путин заявил о желании завершить конфликт на Украине на условиях России

Путин заявил, что на Западе приходит осознание, что уничтожить Россию руками Украины не получится, и риторика меняется. Москва готова к переговорам, но на своих условиях, добавил президент

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков и Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин во время посещения военных в госпитале им. Вишневского сказал, что на Западе меняется риторика относительно конфликта на Украине, там ищут, как его завершить. Россия хочет завершить его как можно быстрее, но на своих условиях, заявил он.

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«Суть проблемы не в Украине, а в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию. Вот в чем проблема. Но у них ничего не получится, это просто исключено, абсолютно исключено. Просто абсолютно исключено. Я думаю, что осознание этого постепенно приходит, и риторика меняется», — сказал президент.

По словам главы государства, стратегическая инициатива в зоне военной операции сейчас находится в руках России. Он сообщил, что командиры «научились не выполнять задачи любой ценой» и выступает за любые проведения наступательных операций «после серьезного огневого поражения противника».

Путин не раз заявлял, что Россия готова к переговорам об урегулировании. В конце декабря он вновь повторил это, отметив, что Москва будет делать это, исходя из своих интересов. Глава государства говорил, что от диалога отказался Киев и для возобновления переговоров нужна отмена решения президента Украины Владимира Зеленского о запрете на их ведение.

Зеленский заявлял о готовности к урегулированию на базе предложенной им «Формулы мира». Она в том числе предусматривает вывод российских войск. В Кремле сказали, что об этом не может быть и речи. В МИДе заявляли, что достичь мира получится, если Киев в том числе откажется от вступления в НАТО и ЕС, вернется к нейтральному статусу и признает «новые территориальные реалии».