 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин заявил о желании завершить конфликт на Украине на условиях России

Путин: Россия готова завершить конфликт на Украине на своих условиях
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин заявил, что на Западе приходит осознание, что уничтожить Россию руками Украины не получится, и риторика меняется. Москва готова к переговорам, но на своих условиях, добавил президент
Заместитель министра обороны РФ Николай Панков и Владимир Путин
Заместитель министра обороны РФ Николай Панков и Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин во время посещения военных в госпитале им. Вишневского сказал, что на Западе меняется риторика относительно конфликта на Украине, там ищут, как его завершить. Россия хочет завершить его как можно быстрее, но на своих условиях, заявил он.

Путин заявил о желании завершить конфликт на Украине на условиях России
Video

«Суть проблемы не в Украине, а в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию. Вот в чем проблема. Но у них ничего не получится, это просто исключено, абсолютно исключено. Просто абсолютно исключено. Я думаю, что осознание этого постепенно приходит, и риторика меняется», — сказал президент.

По словам главы государства, стратегическая инициатива в зоне военной операции сейчас находится в руках России. Он сообщил, что командиры «научились не выполнять задачи любой ценой» и выступает за любые проведения наступательных операций «после серьезного огневого поражения противника».

Путин в новогоднем обращении заявил о единстве россиян «в труде и в бою»
Политика
Владимир Путин

Путин не раз заявлял, что Россия готова к переговорам об урегулировании. В конце декабря он вновь повторил это, отметив, что Москва будет делать это, исходя из своих интересов. Глава государства говорил, что от диалога отказался Киев и для возобновления переговоров нужна отмена решения президента Украины Владимира Зеленского о запрете на их ведение.

Зеленский заявлял о готовности к урегулированию на базе предложенной им «Формулы мира». Она в том числе предусматривает вывод российских войск. В Кремле сказали, что об этом не может быть и речи. В МИДе заявляли, что достичь мира получится, если Киев в том числе откажется от вступления в НАТО и ЕС, вернется к нейтральному статусу и признает «новые территориальные реалии».

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой
Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Владимир Путин переговоры Запад
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин назвал Запад противником России
Политика
Макрон в новогоднем обращении пообещал продолжить поддержку Украины
Политика
Путин поздравил с Новым годом командующих группировками войск на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Путин рассказал, чего не хватает «на передке» Политика, 16:03
Белгородский поселок Красное второй раз за день попал под обстрел Политика, 15:55
Путин оценил ситуацию в зоне военных действий как удовлетворительную Политика, 15:48
В число игроков месяца КХЛ впервые за 12 лет вошел хоккеист «Витязя» Спорт, 15:31
В Приморье волны достигли 30 см в высоту после предупреждения о цунами Общество, 15:24
Оранжевый уровень опасности объявили в Москве и области из-за морозов Общество, 15:20
Путин назвал терактом обстрел Белгорода со стороны ВСУ Политика, 15:11
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Путин заявил о желании завершить конфликт на Украине на условиях России Политика, 15:03
Путин назвал Запад противником России Политика, 14:57
Макгрегор объявил соперника первого боя после возвращения в UFC Спорт, 14:57
Минобороны отчиталось об ударах по аэродромам с носителями Storm Shadow Политика, 14:32
Путин заявил о намерении 30 стран подключиться к БРИКС Политика, 13:59
Как встречали Новый год во всем мире. Фоторепортаж Общество, 13:57 
Байден заявил о лучшем положении американцев в мире Политика, 13:41