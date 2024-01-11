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Военная операция на Украине ,  
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Медведев заявил о ядерном ответе на удар по пусковым установкам в России

Медведев: Россия ответит ядерным оружием на удар по пусковым установкам
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия имеет право на применение ядерного оружия в ответ на удары по пусковым установкам ракет на ее территории, заявил Медведев. Ранее в Киеве заявили о необходимости поражения пусковых установок ракет на территории России
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Удар западными ракетами по пусковым установкам российских ракет является основанием для использования ядерного оружия. Об этом в своем телеграм-канале написал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что на Украине предложили уничтожать пусковые установки «по всей территории России» западными ракетами большой дальности.

«Что это значит? Да только одно — они рискуют нарваться на действие п. 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания», — написал Медведев.

В этом пункте говорится, что Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии «против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».

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Политика
Дмитрий Медведев

«Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства», — резюмировал зампред Совбеза.

Ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Украине «не хватит никаких средств», чтобы сбить все ракеты С-300, которые есть у России.

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«Понятно, что сбивать тысячи ракет С-300, которые имеет Россия сейчас на складах, у нас не хватит никаких средств. Поэтому лучший метод — это уничтожение этих пусковых установок на территории, откуда запускают ракеты», — сказал Игнат в эфире телемарафона.

Президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики России в области ядерного сдерживания в июне 2020 года.

В документе говорится, что госполитика России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер. Страна может применить ядерное оружие в случае, если его или иное оружие массового поражения используют против России и союзников, при атаке противника на критически важные государственные и военные объекты, а также при неядерной агрессии против России, которая поставит под угрозу существование государства.

В июле 2023 года Медведев заявил, что если бы наступление украинских войск удалось и они смогли занять часть территорий, вошедших в состав России, то Москве пришлось бы пойти на применение ядерного оружия. По его словам, российские военные, отразившие наступление, «предотвратили мировой конфликт».

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Дмитрий Медведев ядерное оружие ракетные удары
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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