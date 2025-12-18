Кремль сообщил о подготовке контактов с США по мирному плану

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия готовит контакты с США, чтобы понять, насколько изменился план урегулирования конфликта после согласования с Украиной, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в последние две недели делегация США вела переговоры с представителями Украины и странами Евросоюза, в том числе с украинским президентом Владимиром Зеленским, «был очень интенсивный график».

«И работали они над тем сводом основных тезисов, который был согласован во время контактов на Аляске и затем в результате многочасовых переговоров Путина и Уиткоффа. Посмотрим, что произошло с этим сводом тезисов, посмотрим, как повлияли Зеленский и украинцы. Мы для того, чтобы понять, насколько он изменился, как раз сейчас готовим соответствующие контакты с Америкой», — сказал Песков (цитата по «Радио Маяк»).

По сведениям Politico, на этих выходных, 20–21 декабря, ожидаются переговоры в Майами между представителями США и России.

Там же затем состоятся переговоры Украины и США, переговорные группы встретятся для обсуждения плана. «Они получат фидбэк (обратную связь. — РБК) от русских. Они обсудят несколько документов — гарантии безопасности, экономическое восстановление и 20 пунктов этого рамочного соглашения», — рассказал Зеленский.

15 декабря в Берлине завершились двухдневные переговоры американской и украинской делегаций. Украинский лидер назвал беседы непростыми, но продуктивными. В частности, он допустил отказ Киева от стремления в НАТО при условии соглашения с США о гарантиях безопасности. Как писал Axios, американская сторона считает, что на этих встречах было решено «90% проблем», но есть еще несколько нюансов.

Участвовавший в берлинских переговорах премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США в обмен на гарантии безопасности требуют от Украины территориальных уступок. Зеленский называл территориальный вопрос «болезненным». Он допускал проведение референдума на Украине по поводу

В Кремле тем временем усомнились в пользе участия Европы в мирных переговорах по Украине, заявив, что это «ничего хорошего не сулит». Помощник российского президента Юрий Ушаков допускал, что Москва будет недовольна некоторыми положениями нового мирного плана США. По его словам, у российской стороны сложилось впечатление, что этот вариант документа будет ухудшен. Зеленский исключал, что мирный план «понравится всем».