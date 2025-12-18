 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Кремль сообщил о подготовке контактов с США по мирному плану

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия готовит контакты с США, чтобы понять, насколько изменился план урегулирования конфликта после согласования с Украиной, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в последние две недели делегация США вела переговоры с представителями Украины и странами Евросоюза, в том числе с украинским президентом Владимиром Зеленским, «был очень интенсивный график».

«И работали они над тем сводом основных тезисов, который был согласован во время контактов на Аляске и затем в результате многочасовых переговоров Путина и Уиткоффа. Посмотрим, что произошло с этим сводом тезисов, посмотрим, как повлияли Зеленский и украинцы. Мы для того, чтобы понять, насколько он изменился, как раз сейчас готовим соответствующие контакты с Америкой», — сказал Песков (цитата по «Радио Маяк»).

От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане США по Украине
Политика
Фото:Александр Казаков / Reuters

По сведениям Politico, на этих выходных, 20–21 декабря, ожидаются переговоры в Майами между представителями США и России.

Там же затем состоятся переговоры Украины и США, переговорные группы встретятся для обсуждения плана. «Они получат фидбэк (обратную связь. — РБК) от русских. Они обсудят несколько документов — гарантии безопасности, экономическое восстановление и 20 пунктов этого рамочного соглашения», — рассказал Зеленский.

15 декабря в Берлине завершились двухдневные переговоры американской и украинской делегаций. Украинский лидер назвал беседы непростыми, но продуктивными. В частности, он допустил отказ Киева от стремления в НАТО при условии соглашения с США о гарантиях безопасности. Как писал Axios, американская сторона считает, что на этих встречах было решено «90% проблем», но есть еще несколько нюансов.

Участвовавший в берлинских переговорах премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США в обмен на гарантии безопасности требуют от Украины территориальных уступок. Зеленский называл территориальный вопрос «болезненным». Он допускал проведение референдума на Украине по поводу

В Кремле тем временем усомнились в пользе участия Европы в мирных переговорах по Украине, заявив, что это «ничего хорошего не сулит». Помощник российского президента Юрий Ушаков допускал, что Москва будет недовольна некоторыми положениями нового мирного плана США. По его словам, у российской стороны сложилось впечатление, что этот вариант документа будет ухудшен. Зеленский исключал, что мирный план «понравится всем».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Дмитрий Песков США

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 17:49
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Группа ПСБ получила награды Национальной банковской премии Пресс-релиз, 18:59
Акции медиакомпании Трампа выросли на 49% после сделки с термоядерной TAE Инвестиции, 18:59
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
В жилом комплексе «Адмирал» в Москве начали возводить стены первого этажа Пресс-релиз, 18:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:41
Как цифровые платформы оптимизируют логистику и учет в нефтегазе Отрасли, 18:40
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Каким будет рынок жилья в 2026 году: сценарии и главные риски. ВидеоПодписка на РБК, 18:38 
Bloomberg подтвердил возможные «контрмеры» России против ЕБРР и APG Политика, 18:33
«МегаФон» обнулит стоимость мобильного интернета в канун Нового года Пресс-релиз, 18:27
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Win-win-win: почему все выигрывают от бизнес-партнерств Тренды, 18:24
В «белый список» интернета попали «Вкусно — и точка», HeadHunter и «Иви» Технологии и медиа, 18:24
Эксперты «Альфа-Капитала» назвали причины для обвала цен на золото в будущем Инвестиции, 18:21