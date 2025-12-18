Кремль сообщил о подготовке контактов с США по мирному плану
Россия готовит контакты с США, чтобы понять, насколько изменился план урегулирования конфликта после согласования с Украиной, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков.
Он напомнил, что в последние две недели делегация США вела переговоры с представителями Украины и странами Евросоюза, в том числе с украинским президентом Владимиром Зеленским, «был очень интенсивный график».
«И работали они над тем сводом основных тезисов, который был согласован во время контактов на Аляске и затем в результате многочасовых переговоров Путина и Уиткоффа. Посмотрим, что произошло с этим сводом тезисов, посмотрим, как повлияли Зеленский и украинцы. Мы для того, чтобы понять, насколько он изменился, как раз сейчас готовим соответствующие контакты с Америкой», — сказал Песков (цитата по «Радио Маяк»).
По сведениям Politico, на этих выходных, 20–21 декабря, ожидаются переговоры в Майами между представителями США и России.
Там же затем состоятся переговоры Украины и США, переговорные группы встретятся для обсуждения плана. «Они получат фидбэк (обратную связь. — РБК) от русских. Они обсудят несколько документов — гарантии безопасности, экономическое восстановление и 20 пунктов этого рамочного соглашения», — рассказал Зеленский.
15 декабря в Берлине завершились двухдневные переговоры американской и украинской делегаций. Украинский лидер назвал беседы непростыми, но продуктивными. В частности, он допустил отказ Киева от стремления в НАТО при условии соглашения с США о гарантиях безопасности. Как писал Axios, американская сторона считает, что на этих встречах было решено «90% проблем», но есть еще несколько нюансов.
Участвовавший в берлинских переговорах премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США в обмен на гарантии безопасности требуют от Украины территориальных уступок. Зеленский называл территориальный вопрос «болезненным». Он допускал проведение референдума на Украине по поводу
В Кремле тем временем усомнились в пользе участия Европы в мирных переговорах по Украине, заявив, что это «ничего хорошего не сулит». Помощник российского президента Юрий Ушаков допускал, что Москва будет недовольна некоторыми положениями нового мирного плана США. По его словам, у российской стороны сложилось впечатление, что этот вариант документа будет ухудшен. Зеленский исключал, что мирный план «понравится всем».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы