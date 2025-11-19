FT узнала о требовании в плане США к Украине признать русский язык

Стив Уиткофф (Фото: Ammar Awad / Reuters)

Масштабное предложение о прекращении конфликта на Украине, которое готовят чиновники России и США, содержит требование к Киеву уступить Донбасс, включая территории, находящиеся под его контролем, и признать русский язык официальным государственным языком в стране, пишет Financial Times со ссылкой на несколько источников.

По данным газеты, в разработке предложения участвует группа действующих и бывших российских и американских чиновников. На этой неделе оно было передано Киеву специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, который встретился в Майами с нынешним секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывшим министром обороны Рустемом Умеровым.

По словам собеседников, от Киева требуют также сократить численность вооруженных сил вдвое и отказаться от ключевых видов вооружений. Кроме того, в нем идет речь о сворачивании военной помощи США, предоставлении официального статуса «местному отделению Русской православной церкви» и об обязательстве для украинского президента Владимира Зеленского принять условия.

На Украине с 1990-х действовало несколько православных церквей. Две из них — УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь в 2018 году объединились в Православную церковь Украины (ПЦУ). РПЦ считает ее раскольнической. Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в мае 2022 года, после начала военных действий на Украине, провела собор, по результатам которого заявила о своей независимости от РПЦ. Летом прошлого года Зеленский подписал закон, целью которого служит запрет РПЦ и аффилированных с ней организаций на территории Украины. В Русской православной церкви сочли, что «над Украинской Православной Церковью совершается расправа за ее отказ присоединиться к организации раскольников и самосвятов». В сентябре этого года Украинская госслужба по этнополитике и свободе совести подала иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ. В случае принятия данного решения судом церковь будет лишена статуса юридического лица и потеряет правосубъектность, но это не значит, что приходы будут закрываться, пояснил глава Госэтнополитики Виктор Еленский. В российском меморандуме об урегулировании, представленном на переговорах в Стамбуле, есть пункт о снятии ограничений на деятельность УПЦ.

Один из источников охарактеризовал документ как весьма общий, «сильно ориентированный на Россию». Другой назвал его «очень удобным для Путина». Чиновники в Киеве заявили, что без существенных изменений эти предложения для Украины неприемлемы.

Материал дополняется