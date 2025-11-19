 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

FT узнала о требовании в плане США к Украине признать русский язык

Сюжет
Военная операция на Украине
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Ammar Awad / Reuters)

Масштабное предложение о прекращении конфликта на Украине, которое готовят чиновники России и США, содержит требование к Киеву уступить Донбасс, включая территории, находящиеся под его контролем, и признать русский язык официальным государственным языком в стране, пишет Financial Times со ссылкой на несколько источников.

По данным газеты, в разработке предложения участвует группа действующих и бывших российских и американских чиновников. На этой неделе оно было передано Киеву специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, который встретился в Майами с нынешним секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывшим министром обороны Рустемом Умеровым.

По словам собеседников, от Киева требуют также сократить численность вооруженных сил вдвое и отказаться от ключевых видов вооружений. Кроме того, в нем идет речь о сворачивании военной помощи США, предоставлении официального статуса «местному отделению Русской православной церкви» и об обязательстве для украинского президента Владимира Зеленского принять условия.

На Украине с 1990-х действовало несколько православных церквей. Две из них — УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь в 2018 году объединились в Православную церковь Украины (ПЦУ). РПЦ считает ее раскольнической.

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в мае 2022 года, после начала военных действий на Украине, провела собор, по результатам которого заявила о своей независимости от РПЦ.

Летом прошлого года Зеленский подписал закон, целью которого служит запрет РПЦ и аффилированных с ней организаций на территории Украины. В Русской православной церкви сочли, что «над Украинской Православной Церковью совершается расправа за ее отказ присоединиться к организации раскольников и самосвятов».

В сентябре этого года Украинская госслужба по этнополитике и свободе совести подала иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ. В случае принятия данного решения судом церковь будет лишена статуса юридического лица и потеряет правосубъектность, но это не значит, что приходы будут закрываться, пояснил глава Госэтнополитики Виктор Еленский.

В российском меморандуме об урегулировании, представленном на переговорах в Стамбуле, есть пункт о снятии ограничений на деятельность УПЦ.

Один из источников охарактеризовал документ как весьма общий, «сильно ориентированный на Россию». Другой назвал его «очень удобным для Путина». Чиновники в Киеве заявили, что без существенных изменений эти предложения для Украины неприемлемы.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Чемпион КХЛ вел 3:1, но проиграл «Шанхаю» в овертайме Спорт, 21:32
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Axios рассказал, почему Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции Политика, 21:18
Греф сообщил о сокращении 20% неэффективных сотрудников с помощью ИИ Финансы, 21:08
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 21:08
В Астраханской области лошадь провалилась в склеп времен Золотой Орды Общество, 21:04
FT узнала о требовании в плане США к Украине признать русский язык Политика, 20:57
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Зачем нужна страховка при IPO Отрасли, 20:49
Чемпион НХЛ получил ожоги на барбекю и выбыл на несколько недель Спорт, 20:46
«Цифра» в динамике: как оценить IT-отрасль России Дискуссионный клуб, 20:38
Посольство России опровергло обвинения главы Минобороны Британии Политика, 20:36
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
В Думе уточнили право на бесплатное получение земельных участков Недвижимость, 20:34
Путин подтвердил проведение прямой линии в конце года Политика, 20:28