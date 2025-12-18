Axios узнал о предстоящей встрече Умерова с Уиткоффом в Майами

Украинская делегация проведет переговоры с Кушнером и Уиткоффом в Майами на этой неделе. Там же на выходных с представителями США встретится Дмитриев. О трехсторонней встрече речи пока не идет

Рустем Умеров (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

На этой неделе в Майами прибудет украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым для переговоров с представителями США, сообщает Axios. Американскую сторону будут представлять спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер.

В эти выходные в Майами также запланированы переговоры Уиткоффа и Кушнера со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, передает издание со ссылкой на чиновника Белого дома. Ранее об этом писало Politico.

Axios уточняет, что планов трехсторонней встречи между представителями России, Украины и США сейчас нет.

По данным издания, Уиткофф и Кушнер сообщат Дмитриеву о прогрессе, которого достигли украинские и американские переговорщики, и «попытаются убедить российское правительство согласиться с обновленным предложением» о прекращении военного конфликта. Визит главы РФПИ в Майами состоится вскоре после переговоров 14 и 15 декабря в Берлине при участии президента Украины Владимира Зеленского, других украинских чиновников, представителей США и стран Европы.

The New Yort Times писала, что на этих переговорах были согласованы два документа о гарантиях безопасности Украине, которые предусматривают укрепление ВСУ, размещение европейских войск на западе страны и расширение использования американской разведки. Кремль заявлял, что гарантии безопасности для Киева не могут обеспечивать «иностранные, особенно европейские и американские, военные контингенты». Президент Владимир Путин указывал, что безопасность Украины не должна быть обеспечена за счет России.

Наиболее важным для России в Кремле называли вопрос территорий. Украинская сторона отмечала, что эта тема самая сложная на переговорах.