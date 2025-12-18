 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Axios узнал о предстоящей встрече Умерова с Уиткоффом в Майами

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Украинская делегация проведет переговоры с Кушнером и Уиткоффом в Майами на этой неделе. Там же на выходных с представителями США встретится Дмитриев. О трехсторонней встрече речи пока не идет
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

На этой неделе в Майами прибудет украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым для переговоров с представителями США, сообщает Axios. Американскую сторону будут представлять спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер.

В эти выходные в Майами также запланированы переговоры Уиткоффа и Кушнера со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, передает издание со ссылкой на чиновника Белого дома. Ранее об этом писало Politico.

Axios уточняет, что планов трехсторонней встречи между представителями России, Украины и США сейчас нет.

Politico узнало о запланированных на выходные переговорах США и России
Политика

По данным издания, Уиткофф и Кушнер сообщат Дмитриеву о прогрессе, которого достигли украинские и американские переговорщики, и «попытаются убедить российское правительство согласиться с обновленным предложением» о прекращении военного конфликта. Визит главы РФПИ в Майами состоится вскоре после переговоров 14 и 15 декабря в Берлине при участии президента Украины Владимира Зеленского, других украинских чиновников, представителей США и стран Европы.

The New Yort Times писала, что на этих переговорах были согласованы два документа о гарантиях безопасности Украине, которые предусматривают укрепление ВСУ, размещение европейских войск на западе страны и расширение использования американской разведки. Кремль заявлял, что гарантии безопасности для Киева не могут обеспечивать «иностранные, особенно европейские и американские, военные контингенты». Президент Владимир Путин указывал, что безопасность Украины не должна быть обеспечена за счет России.

Наиболее важным для России в Кремле называли вопрос территорий. Украинская сторона отмечала, что эта тема самая сложная на переговорах.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Рустем Умеров Стив Уиткофф Джаред Кушнер Кирилл Дмитриев переговоры
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года

