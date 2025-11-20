 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Миндича
0

WP узнал о попытке Ермака встретиться с Залужным

Сюжет
Дело Тимура Миндича
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак безуспешно пытался организовать встречу с экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который отказался от предложения, согласно данным источника, знакомого с ситуацией.
Валерий&nbsp;Залужный
Валерий Залужный (Фото: Ian Forsyth / Getty Images)

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пытался организовать встречу с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который сейчас занимает пост посла Украины в Великобритании. Об этом The Washington Post (WP) сообщил источник, близкий к Залужному, попросивший не называть его имени из-за отсутствия разрешения на публичное обсуждение этого вопроса.

По информации издания, Ермак хотел встретиться с популярным экс-главкомом, чтобы укрепить свою поддержку в правительстве. Однако Залужный отказался от встречи.

Отставка Ермака неизбежна на фоне коррупционного скандала в том случае, если Зеленский пойдет на изменения в своей системе власти, писал The Economist. О том, что Зеленский может отправить Ермака в отставку 20 ноября, заявлял депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

NYT сравнила расследование дела Миндича с сериалом на Netflix
Политика
Тимур Миндич

По мнению The Financial Times, Зеленскому необходимо пересмотреть подход к управлению страной. Издание рекомендует президенту допустить в правительство реформаторов, начать сотрудничество с конструктивной оппозицией и прекратить давление на независимые СМИ.

Газета называет отставку руководителя офиса президента Андрея Ермака неизбежной, если Зеленский решится перестроить систему власти и очистить ее от сотрудников и советников, заподозренных в злоупотреблениях.

Украинский депутат Ярослав Железняк обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в причастности к коррупционным схемам в энергетической отрасли. В опубликованном на YouTube обращении парламентарий заявил, что в материалах прослушки Ермак фигурирует под кличкой «Али-Баба», образованной от его инициалов — Андрей Борисович (АБ).

По утверждению Железняка, Ермак не только знал о коррупционных схемах, но и лично координировал действия по ограничению полномочий антикоррупционных органов Украины. Эти заявления прозвучали на фоне продолжающегося скандала в украинском энергетическом секторе.

В Киеве сообщили, что США используют дело Миндича для уступок Украины
Политика
Владимир Зеленский&nbsp;и Дональд Трамп

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о раскрытии преступной группы в компании «Энергоатом», участники которой систематически получали откаты в размере 10-15% от суммы заключаемых контрактов. Согласно информации «РБК-Украина», к схеме были причастны соратник президента Украины Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите «Энергоатома» Дмитрий Басов и занимавший на тот момент пост министра юстиции Герман Галущенко. По данным следствия, участники преступной группы передали бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, известному под псевдонимом «Че Гевара», 1,2 миллиона долларов и около 100 тысяч евро наличными. Расследование по делу продолжается.

Миндичу предъявили обвинение в создании преступной организации, отмывании денег и незаконном влиянии на чиновников. Следствие утверждает, что Миндич использовал дружеские отношения с Зеленским для незаконного обогащения в энергетическом секторе. В материалах дела также фигурирует министр обороны Рустем Умеров, которому вменяют содействие в получении денежных средств.

Залужный в январе возглавил рейтинг доверия украинцев по версии исследовательской компании Socis. Он пользуется доверием 72% опрошенных (34,9% выбрали вариант «доверяю», еще 36,7% — «скорее доверяю»). Зеленский занял третье место. Ему доверие выразили 40,8% респондентов (16,2 и 24,6% соответственно).

